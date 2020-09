Así era la controvertida red de donativos de México Libre, que originó una sanción millonaria por parte del INE

El INE multó a México Libre por 2.7 millones de pesos. (Foto: Cuartoscuro)

Hace un par de semanas, el Instituto Nacional Electoral impuso una multa por una cantidad de 2.7 millones de pesos a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., debido que presentó irregularidades en sus egresos e ingresos, incluidas aportaciones de personas no identificadas, lo cual, de acuerdo con el INE, es ilegal. Sin embargo, ¿cómo funcionó el esquema de aportaciones de esta organización política?

Aunque el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes están al frente de esta organización mejor conocida como México Libre, desconocieron la multa y comentaron que no habían recibido notificación sobre este asunto, el INE ya dio a conocer detalles del porqué se ejecutó la sanción en su contra.

De acuerdo con una declaración que personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le dio al portal informativo Animal Político, México Libre habría recabado más de 1 millón de pesos a través de operaciones con una plataforma bancaria que se usa en establecimientos para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a smartphones o tabletas.

Con este dispositivo, los poseedores de la terminal únicamente pueden conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, pero no el nombre de su titular, por lo cual el INE los consideró ilegales, pues le impide su trabajo de fiscalización.

El especialista del INE detalló al medio de comunicación que las asociaciones no pueden vender, “sino que reciben donativos”, mismos que no pueden ser anónimos. “Este sistema sólo permite ver los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, entonces no podemos identificar quién es el aportante”, sentenció.

“No recibimos ningún donativo anónimo, como dolosamente hacen ver en la información apócrifa que circula”, escribió México Libre en su cuenta oficial de Twitter, en referencia a las notas de la prensa publicadas entre el 20 y 21 de agosto, en donde se daba cuenta de la sanción que habían recibido.

México Libre reportó ingresos por 15 millones 179 mil 067 pesos por parte de 550 donantes, mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que el 7% de ese total tuvo su origen en “entes no identificados”.

Ante esta situación, la organización mostró un listado con los nombres de los supuestos aportantes, además de sus credenciales de elector y recibos expedidos por la plataforma para el cobro de servicios, no obstante, el organismo electoral no pudo corroborar la veracidad entre el vínculo de las personas y las tarjetas reportadas.

Cabe mencionar que el INE no sólo multó por la recepción de aportaciones provenientes de fuentes desconocidas, ya que también se detectó el pago de servicios sin que se presentaran contratos por ellos, además de que no se reportaron los gastos de asambleas y tampoco se mostraron los comprobantes fiscales cancelados con los cuales se pudieran justificar los egresos.

Después de que el INE diera a conocer la información en torno a México Libre, señaló que daría vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), pues el organismo de Calderón y Zavala obtuvo aportaciones de personas no identificadas por arriba de las 1,500 UMAS (equivalentes a $130,320).

En ese contexto, el Consejo General del órgano electoral aprobó el proyecto presentado por la Comisión de Fiscalización, que incluye castigos a otras seis organizaciones, entre ellas, Redes Sociales Progresistas, dirigida por Fernando González, quien es yerno y operador político de la maestra Elba Esther Gordillo.

“El Consejo General del INE aprobó sanciones por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales de Ingresos y Egresos de las Organizaciones de Ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional, por un monto global preliminar de 6.14 millones de pesos”, especificó la dependencia encabezada por Lorenzo Córdova Vianello.

De acuerdo con un comunicado del instituto, las cantidades corresponden a las propuestas en el proyecto, pero podrían modificarse si, de los engroses ordenados por el Consejo General, se desprende una variación en la multa.

Entre los aspirantes a registrarse como partido político, México Libre fue la organización que obtuvo la sanción más alta y la tercera en recursos provenientes de fuentes desconocidas.

