López-Gatell arremetió contra ex secretarios de Salud: “nunca se familiarizaron con la vigilancia epidemiológica"

A inicios de septiembre, seis ex titulares de la Secretaría de Salud dieron a conocer una contrapropuesta para atender el COVID-19, pues llegaron a la conclusión de que el gobierno de México implementaba una estrategia que “subestimaba al coronavirus”. Sobre el tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que sus argumentos demostraban que cuentan con poco conocimiento sobre el sistema de vigilancia epidemiológica que usa la dependencia para conocer el estado de la pandemia

El periodista de Milenio Alejandro Domínguez cuestionó al subsecretario sobre si la muestra que ocupa el gobierno federal para estudiar la pandemia en México es suficiente para representar el estado de la pandemia en el país. López-Gatell contestó: “es suficiente, categóricamente lo puedo decir, es suficiente”.

Por otro lado, calificó de desafortunado que “ciertos protagonistas de la vida pública, algunos y algunas de ellos, incluso, que yo había considerado conocedores de la materia técnica, de la estadística, de la epidemiología han estado fomentando esta idea de que como se hacen pocas pruebas, no se registra con precisión la dispersión espacio temporal del virus SARS-coV-2”.

Más adelante en la entrevista, aseguró que le parece inconveniente “casi diría lamentable” que los ex secretarios que deberían estar al tanto del sistema de vigilancia epidemiológica, no lo estén.

Personas que uno asumiría deben estar perfectamente familiarizados con el funcionamiento del sistema de vigilancia, no lo están. Aquí sí voy a identificar a seis personas, seis ex secretarios (…) por increíble que parezca, porque fueron ex secretarios y secretaria de salud es claro, por lo que afirman ahí que nunca se familiarizaron con el sistema de vigilancia epidemiológica que ellos mismos regían.