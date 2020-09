“Fórmulas mágicas”: así fue como López-Gatell describió el plan de ex secretarios de salud para contener la epidemia

El subsecretario Gatell no se quedó con las ganas y les mandó un saludo a exsecretarios de Salud

Después de que seis ex secretarios de Salud criticaran la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19 en México y propusieran una nueva forma de afrontar la situación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre el asunto y destacó que hayan tardado tanto tiempo en presentar su fórmula, a la cual describió como “mágica”.

“Siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. Supongo que estuvieron trabajando en el documento, pero llama la atención ese tiempo que dijeron de seis a ocho semanas, pues es lo que estimamos, de acuerdo con las curvas epidémicas, para que se agote el primer ciclo epidémico”, reviró el funcionario.

No obstante, López-Gatell aclaró que sólo si se cumplen los elementos de comportamiento social que determinan la transmisión del virus se logrará tener una reducción, precisamente, en aproximadamente seis u ocho semanas.

“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a ese periodo. No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero si hay una fórmula tan innovadora habría sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno”, comentó durante la conferencia vespertina.

Además, señaló el hecho que el documento tiene la dirección de la sede del partido Movimiento Ciudadano (MC), y que en su elaboración participaron senadores y militantes de dicha fuerza política.

(Foto: Presidencia de México/EFE)

“No sé si esto tiene que ver con algún tema político. Hasta donde entiendo, según me dijeron, lo hacen en su actuar técnico, quizá no tienen ninguna vinculación política o empresarial en cuanto a la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas (...) Tomémoslo como una contribución filantrópica y en ese sentido se les agradece” puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la labor de los ex funcionarios, especialmente a la la carencia de hospitales en el país: “A lo mejor es uno de los temas que abordan dada la experiencia que tienen en la construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física. Digo, por la experiencia que tienen, en particular el doctor Narro”.

Por último, de manera irónica mencionó que buscará el documento, al cual describió como “fórmulas mágicas" de “estos ilustrados ex secretarios”, además de referir que si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, “quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Espero que no sea muy extenso”.

Asimismo, asumió que ya han sometido esta fórmula a consideración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de que “le vamos a pedir al canciller Marcelo Ebrard que la difunda en el servicio exterior mexicano para que todos los países sepan de esto”, concluyó.

López-Gatell señaló con ironía la experiencia de los ex secretarios en la construcción de hospitales, especialmente la de José Narro Robles. (Foto: Archivo)

Cabe recordar que los ex funcionarios Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón dieron a conocer una propuesta de atención sanitaria que implicaría “un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para el genuino control de la epidemia (el tiempo promedio que han necesitado otros países en ese objetivo)”.

En el documento, el grupo de ex funcionarios destacó que la poca aplicación de pruebas y la negativa constante de realizarlas han hecho que el país esté pagando por una estrategia que subestimó el impacto del coronavirus. Además, mencionaron que el 79% de los fallecidos no habrían recibido cuidados intensivos.

Incluso calificaron al modelo del Consejo de Salubridad General como “errático e insuficiente” en la identificación de casos positivos, así como una resistencia al uso de cubrebocas y otros errores de la actual administración sobre el tema.

Por ello, el plan que presentaron a más de 100 días de haberse dado a conocer la guía de reactivación, se basaría en extender la aplicación de pruebas de forma extensa en el territorio nacional para poder conocer el movimiento del virus y contenerlo donde sea necesario.

Asimismo, refirieron, sería necesario trazar un mapa de infección para que tanto gobiernos federales como estatales apliquen las acciones centradas en los panoramas locales de la enfermedad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Seis ex secretarios de Salud y su contrapropuesta a la estrategia COVID-19 de López Obrador

Coronavirus en México: muertos llegaron a 69,095 y contagios a 647,507

Gobiernos ruso y mexicano se reunirán este jueves para dialogar sobre vacuna Sputnik-V