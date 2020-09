“Politiquería” despreocupan a AMLO las denuncias contra su gobierno por el manejo del COVID-19 en México

Imagen de archivo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las denuncias en contra de su gobierno “por el mal manejo de la pandemia del Covid-19” sólo “son politiquería” y afirmó que el único tribunal que los juzga, es el de su conciencia.

“El que presenten una denuncia en contra de nosotros sobre eso, la verdad no nos afecta, sobre todo en lo emocional, porque cuando uno tiene principios, el tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra conciencia, ese es el que más debe de preocuparnos, en este caso, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra posibilidad de ayudar para salvar vidas (...)”, dijo.

Al ser cuestionado durante su conferencia de este martes en Palacio Nacional sobre la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de él, así como contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario Hugo López-Gatell, por ejercicio indebido de funciones en el manejo que han realizado sobre la pandemia; López Obrador destacó que desde que se supo que el virus llegaría al país, se dejó actuar a los expertos.

“Tenemos elementos para decir que se ha actuado bien, es una pandemia mundial (...) y hemos actuado correctamente, de manera profesional, responsable, empezando porque desde el inicio dejamos la conducción del combate a esta pandemia a los especialistas, a los expertos médicos, científicos, estos señores tienen mucho conocimiento, y el equipo que ha manejado esta pandemia es de lo mejor que hay en el país y de los mejores científicos del mundo, no creo que haya en otros países un equipo manejando este asunto lamentable como (el que) se tiene en México. Hemos contado con el apoyo de profesionales, no lo manejan políticos, no se maneja con ocurrencias, se maneja profesionalmente”, aseguró.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario reiteró su reconocimiento a la labor de los profesionales de la salud y les agradeció por no “dejarse llevar”, por asuntos políticos y no protestar en medio de la epidemia por Covid-19

“Tengo que reconocer lo que han hecho médicos, enfermeras, a pesar de la fatiga siguen ayudando, un signo de solidaridad de los trabajadores de la salud es que a pesar del ambiente de ataques, por parte de los que se sentían dueños de México y de los medios de información, a pesar de que nos atacan mucho, no hay protestas de enfermeras y médicos, están en su trabajo, no haciendo caso a la politiquería, actuando con humanismo, y se los agradecemos mucho. Destacar también, que hemos informado todos los días, no creo que en ningún país del mundo se haya informado tanto como en México”, aseguró.

López Obrador insistió que aunque no le gustan las comparaciones, en México se han reportado menos defunciones por el coronavirus que en otros países y enfatizó que el sistema de salud estaba debilitado cuando él llegó al gobierno de la República, por lo que destacó todo el trabajo realizado para hacer frente al nuevo coronavirus.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Foto: Presidencia de México.

“Encontramos un sistema de salud muy debilitado, en el suelo y lo levantamos. Encontramos que no había especialistas suficientes y en meses, que fue toda una hazaña, formamos, capacitamos a médicos para enfrentar la pandemia; reconvertimos hospitales para la atención de enfermos de Covid, adquirimos equipos, hemos destinado cerca de 40 mil millones de pesos, no hemos cobrado la atención médica, nadie se ha quedado sin atención, no olvidemos lo que sucedió en algunos países en donde hubo saturación de hospitales y estaban los enfermos en la calle, llegaron hasta optar por atender a los más jóvenes y dejar a los adultos mayores para después, esto pasó hasta en Nueva York, (pero) esto no sucedió afortunadamente en nuestro país”, señaló.

Finalmente, el presidente resaltó que México salió adelante gracias al apoyo de la sociedad quien aceptó el confinamiento sin necesidad del uso de la fuerza pública, lo que ayudó a disminuir la curva epidémica y la saturación de hospitales.

“Contamos con apoyo del pueblo, que sin autoritarismo nos ha hecho caso en el momento más difícil que necesitábamos aplanar la curva para no saturar los hospitales, porque todavía no teníamos los ventiladores ni teníamos los especialistas, la gente se guardó y eso nos ayudó a que nunca se saliera de control la pandemia. Los resultados, siempre digo que son malas las comparaciones, pero hemos tenido menos fallecidos en términos de población que en el Perú, que en Chile, que en Ecuador, que en Brasil, que en Estados Unidos, y menos fallecidos que en otros países de Europa y afortunadamente como se ha dicho, ya está bajando, poco, pero ya va a la baja, esta pandemia tan terrible”, señaló.

MÁS DE ESTE TEMA:

“Sus acciones y negligencias deben ser analizadas”: PAN presentará denuncia ante la FGR contra López-Gatell por “pésimo manejo de la pandemia”

Coronavirus en México: suman 71,049 muertos y 671,716 casos confirmados

Curva epidémica y positividad a la baja: López-Gatell optimista ante COVID-19