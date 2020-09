Curva epidémica y positividad a la baja: López-Gatell optimista ante COVID-19

Durante la semana 27 se registró el punto más alto, con 57% de positividad y “desde entonces ha ido disminuyendo de manera sostenida”. (Foto: Presidencia de México)

Este 15 de septiembre, durante la conferencia matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer el panorama actual de la COVID-19 en México y destacó que el hecho de que la curva epidémica se encuentra en un “claro descenso”.

Según los datos recabados por la Secretaría de Salud, hasta la semana 36 de la pandemia del coronavirus Sars-CoV-2, se había registrado un 38% de positividad en las personas a las cuales se les aplicó la prueba para determinar si tenían la enfermedad. En este sentido destacó que durante la semana 27 se registró el punto más alto, con 57%, y “desde entonces ha ido disminuyendo de manera sostenida”.

López-Gatell destacó que las estadísticas muestran datos de hace un par de semanas, pues en la actualidad el país se encuentra en la número 38. “(La positividad) es uno de los indicadores universalmente aceptados de disminución de la intensidad epidémica”, refirió.

Destacó que se han registrado 671,716 positivos, mientras que los estimados son 703,221 y los casos activos se contabilizan en 36,616 (5%). No obstante, el principal vocero de la pandemia de COVID-19 en el país puntualizó que a lo largo de siete semanas consecutivas ha disminuido el número de casos de cada día y de cada semana.

El porcentaje de positividad se ubicó en 38% para la semana 36. (Foto: SSa)

Otro dato relevante que mostraron las gráficas presentadas por el subsecretario es que el 80% de los casos estimados se ha recuperado. Esto representa una cifra de 475,795 personas que ya no tienen el virus en sus cuerpos. Sin embargo, hasta el momento se han reportado 72,752 fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Respecto a la ocupación hospitalaria, el cual ha sido un factor de suma importancia durante la Fase 3, señaló que las camas de atención general, que son utilizadas para las personas con síntomas importantes de la enfermedad, se encuentran con un 69% de disponibilidad promedio a nivel nacional. En particular, sólo los estados de Colima y Nuevo León están por encima del 50 por ciento.

En relación a la ocupación de camas para aquellos pacientes que requieran la ayuda de un ventilador mecánico, Hugo López-Gatell detalló que registran un 26% de ocupación en todo el país, por lo que existe disponibilidad para otras 7,801 personas enfermas. En este rubro, las entidades con mayor saturación son Aguascalientes (44%), Ciudad de México y Nuevo León (41%), Coahuila (36%) y Colima (35%).

De esta manera, el funcionario federal destacó el hecho de que desde la semana 29 hasta el momento, todos los indicadores para medir el avance de la pandemia han sido consistentes con la disminución de los contagios de COVID-19 en México.

López-Gatell pidió que no se realicen congregaciones ni fiestas por el Día de la Independencia. (Foto: Cuartoscuro)

López-Gatell puntualizó que si bien se ha registrado una tendencia a la baja durante las últimas semanas, “la pandemia sigue activa”, por lo que resulta necesario mantener todas las medidas sanitarias, en particular las de sana distancia.

El funcionario también mencionó el uso de cubrebocas, especialmente en espacios cerrados, con el fin de mitigar la propagación del virus, así como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial. Cabe mencionar que como complemento de las mascarillas se pueden usar gafas o caretas protectoras.

Respecto a los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre, el doctor López-Gatell pidió a la población “no congregarse, no hacer reuniones familiares, no hacer fiestas o celebraciones masivas para que logremos mantener este ritmo de disminución de los contagios”.

Asimismo, solicitó a los ciudadanos mantenerse en casa y no salir a la vida pública en la medida de lo posible, con el objetivo de seguir disminuyendo el número de contagios a lo largo del país.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Coronavirus en México: suman 71,049 muertos y 671,716 casos confirmados

“La ocupación hospitalaria pudo haber sido diez veces mayor”: Sheinbaum presentó su informe sobre la respuesta de CDMX ante COVID-19

“Sus acciones y negligencias deben ser analizadas”: PAN presentará denuncia ante la FGR contra López-Gatell por “pésimo manejo de la pandemia”