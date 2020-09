“Sus acciones y negligencias deben ser analizadas”: PAN presentará denuncia ante la FGR contra López-Gatell por “pésimo manejo de la pandemia”

Marko Cortés Mendoza Foto: Cuartoscuro

El Partido Acción Nacional (PAN) presentará este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del subsecretario de salud Hugo López-Gatell y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia originada por el COVID-19 y que sean constitutivos de delitos federales.

"Ante la @FGRMexico, presentaremos una denuncia de hechos en contra de @HLGatell y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia por el #Covid19″, difundieron a través de su cuenta de twitter.

El partido argumenta que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Salubridad General, las autoridades federales, especialmente el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han sido deficientes.

“Simplemente, resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el Gobierno Federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que en lo que se vendieron originalmente”, indicó el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza.

Foto: Gobierno de México

Asimismo, menciona que no se tomaron las precauciones para capacitar al personal médico y hospitalario en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a las personas enfermas de COVID-19.

“Cada decisión y cada contradicción nos han llevado a la crisis sanitaria actual y debe investigarse y sancionarse a los responsables, empezando por Hugo López-Gatell, persona a cargo del manejo de la pandemia, lo cual constituye un hecho notorio”.

De igual manera, asegura que desde el inicio de la pandemia el Gobierno de México hizo caso omiso a la recomendación de la OMS, de los científicos y especialistas, de realizar pruebas masivas de detección para mitigar y atender oportunamente el contagio, además de que el Modelo Centinela, que inicialmente se utilizó como el sistema de vigilancia que calculaba que la pandemia en México, resultó no ser el modelo recomendado internacionalmente.

“Sus acciones, omisiones y negligencias deben ser analizadas por la Fiscalía General de la República para que se determine la probable responsabilidad en la comisión de delitos en perjuicio de los mexicanos y del personal médico de las instituciones de salud”, puntualizó Cortés Mendoza.

PAN

Finalmente, el representante resaltó el rechazo del gobierno federal a las 14 recomendaciones de seis exsecretarios de Salud.

“Este gobierno no escucha ni atiende la voz de los expertos. Por eso, la Fiscalía tendrá que deslindar responsabilidades frente a tantas muertes que eran evitables”.

Cabe mencionar que ante intenciones de denuncia anteriores, Andrés Manuel López Obrador, consideró como “politiquería y grilla”, las intenciones, que algunos senadores del PAN han hecho públicas, de denunciar ante organismos internacionales al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el "mal manejo de la pandemia y negligencia.

“Como lo hemos manifestado, desde el inicio de la pandemia mucha desinformación, mucha politiquería. No sólo durante la pandemia, desde antes, y va a concluir la pandemia -así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos- y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación y, lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación, se produce una reacción conservadora, los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.

Entonces, son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios, entonces hay esa oposición al gobierno”, indicó el mandatario.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

“Politiquería” e intento de “trato preferencial”: AMLO y López-Gatell critican actitud del PAN ante COVID-19

“Por inepto, irresponsable y negligencia criminal”: Lilly Téllez amagó con denunciar a López-Gatell