Guardia Nacional envió condolencias a familiares de la mujer que murió en incidente con sus efectivos: “Es un lamentable suceso”

Tras el conflicto por el agua en las presas federales ubicadas en Chihuahua, en donde se registró la muerte de una mujer por los enfrentamientos entre cientos de campesinos y miembros de la Guardia Nacional, la corporación de seguridad envió sus condolencias a los familiares, además de señalar que continuarán con las investigaciones para esclarecer los sucesos.

“En seguimiento de los hechos sucedidos en Chihuahua, se informa que la Guardia Nacional ha mantenido una cooperación estrecha con la Fiscalía del estado y la delegación de la FGR, a efecto de aportar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, fue el mensaje que se publicó en su cuenta de Twitter.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos solidarizamos con familiares y amigos de quien perdió la vida en este lamentable suceso”, se puede leer en el mensaje. En este sentido, el presidente López Obrador también lamentó el fallecimiento de la mujer y aseguró que se va a realizar la investigación para castigar a los culpables.

“Desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos-electorales y también porque existen intereses creados en el control y manejo del agua”, indicó el mandatario mexicano.

También pidió la colaboración de la Guardia Nacional en la indagatoria de estos hechos: “Hay que ver si hubo disparos, o no, o si fue un miembro de la Guardia Nacional (...) Están esperando a ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar, se va a castigar a los responsables”.

Las protestas en la presa “La Boquilla” han generado importantes fricciones entre el titular del Ejecutivo Federal y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues el primero señaló a integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) como los culpables de haber motivado la protesta en dicho lugar.

“En estos lamentables hechos participaron dos ex gobernadores de Chihuahua, del PRI, un diputado federal del PAN, también el senador (Gustavo) Madero, del PAN. No es justo, es inaceptable que se utilice un asunto como este del agua con propósitos electorales”, refirió el presidente

En ese sentido, Corral Jurado rechazó las declaraciones del presidente de la República e incluso señaló que quien ha hecho manejo político-electoral acerca de este tema ha sido el propio López Obrador.

“Lo que debo lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político y electoral es el propio presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos ex gobernadores”, comentó.

Además, aseguró que no habrá impunidad por la muerte de la mujer durante el enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, quienes repelieron la agresión: “No vamos a encubrir a nadie; vamos a hacer una investigación profunda y vamos a dar a conocer los hechos como sucedieron, no importa quién esté involucrado”, puntualizó.

Asimismo, el gobernador de Chihuahua confirmó que tienen aseguradas 13 armas pertenecientes a elementos de la Guardia Nacional, así como la lista de personas que participaron en la agresión.

El origen de este problema se halla en una deuda de agua de México a Estados Unidos, por la cual los agricultores del estado fronterizo se han molestado. Cabe recordar que bajo un tratado de 1994, estos países deben permitir que fluya el agua entre sus fronteras, pero México se ha quedado muy rezagado y ahora tiene que ponerse al corriente en pagos.

Por ello, el gobierno de Chihuahua ha mencionado que las autoridades federales deberían darle el agua a los agricultores locales y espera que las fuertes lluvias del verano llenan las presas para pagar a Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, México utiliza la estrategia de esperar a ver qué sucede, pero eso ya había ocasionado problemas en el pasado.

