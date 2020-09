“Fue bien orquestado”: López Obrador acusó a panistas por toma de la presa La Boquilla en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2020.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito público durante la conferencia matutina que se lleva a cabo en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Los productores agrícolas de Chihuahua han protestado desde hace varios meses por la falta de agua y tras los incumplimiento del acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al incrementar la extracción del líquido de la presa La Boquilla y el martes se reportó que tomaron el control de dicho sitio.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México,indicó que el hecho involucró a campesinos, agricultores y políticos, la cual “se está utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene de entregar agua a Estados Unidos, de acuerdo con el tratado de 1944 (Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos)”.

El acuerdo entró en vigor el 8 de noviembre de 1945, en el que ambas naciones acordaron el aprovechamiento y uso de los ríos Colorado y Bravo.

En el tratado se indica que México tiene que asignar 431.7 hectómetros cúbicos de agua o 432,000 millones de litros del Río Bravos.

“El agua es de dominio de la nación y corresponde a la Federación su manejo, sin embargo, durante muchos intereses locales de los que manejan el agua, sobre todo lo que tiene relación con distritos de riego. Ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional, hay resistencia”, puntualizó López Obrador en la conferencia matutina de este 9 de septiembre.

La toma de las presas en Chihuahua consideró que están involucrados intereses políticos y calificó que es una especie de “huachicol con el agua”. Será la Fiscalía General de la República (FGR) intervendrá en el caso, para deslindar responsabilidades.

Diversos medios de comunicación reportaron que hubo confrontaciones y lo ocurrido obligó el retiro de elementos de la Guardia Nacional, aunque usaron gases lacrimógenos para disipar a los civiles. Cabe señalar que en febrero se registró también un enfrentamiento entre agricultores y miembros de la Guardia Nacional. En aquel momento, el presidente dijo que México contaba con las reservas para cumplir con la cuota y que el país no iba a dejar de cumplir porque no quería un conflicto internacional.

De acuerdo con un documento de Conagua, el tratado de 1944 especifica que la contabilidad en la entrega del agua a los Estados Unidos es por ciclos de cinco años y en caso de que lo establecido no se cumpla, el agua se repondrá en el ciclo siguiente.

“El tratado también menciona que, cuando la capacidad asignada a Estados Unidos en las presas internacionales se llena con agua de su propiedad, en ese momento termina el ciclo y todos los faltantes se consideran totalmente cancelados”, se indica.

Sobre los hechos ocurridos ayer, el presidente comentó que en otra presa también hubo enfrentamiento y está investigando el caso de todo lo sucedido y “se tuvo que cerrar para no caer en la provocación”.

El mandatario mencionó que se reunieron ex gobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN y “encabezaron un mitin, luego una marcha rumbo a la presa, ellos ya no fueron, pero repartieron palos, y tomaron la presa, creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes. Fue algo bien orquestado”.

La semana pasada la Conagua aceptó concluir con la extracción de agua, pero el domingo incrementó la cantidad que extrae de la presa. Los agricultores declararon al periódico El Universal que 52 de los 67 municipios del estado hay escasez de agua consecuencia del tratado y fue la causa por la que tomaron la presa la madrugada del martes.

