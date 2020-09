Exigen justicia para México Libre: estas son las pruebas que ofreció la organización de Felipe Calderón tras la negativa del INE

(Video: Twitter/@MexLibre_)

México Libre, una organización creada por el ex presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012) y Margarita Zavala, no obtuvo el registro como partido político por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que el 8.2% de sus ingresos no tenía claro el origen.

Sin embargo, el ex mandatario calificó esta acción en su cuenta de Twitter como una injusticia, pues asegura que la organización entregó todos los recibos y documentos que justificaban las donaciones que se hicieron a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (nombre oficial de la organización).

La organización realizó un video, compartido poco después por Felipe Calderón, en el que muestran diversas aportaciones y explican como se llevaron a cabo la recaudación de las mismas.

Las donaciones se habrían llevado a cabo por medio de un dispositivo de la aplicación Clip, el cual es utilizado para hacer transferencias bancarias. La organización asegura que para que la autoridad electoral pudiera identificar cada una de las transferencias bancarias le fueron entregados cuatro documentos.

El primero de ellos sería un recibo de aportaciones de simpatizantes en el que se estipulaba el nombre completo, dirección, RFC, clave de elector y los cuatro últimos números de la tarjeta bancaria del donante.

El Consejo General del INE le negó a la organización el registro como partido político con una votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra (Foto: Reuters/Ginnette Riquelme)

Además habrían entregado la copia de credencial de elector, una carta bajo protesta en el que el donante firmaba que esa aportación era hecha con su consentimiento y un recibo de Clip donde quedó registrado el día, la hora y la localización en la que se hizo dicha aportación.

Finalmente, aseguran que ante la multa “injusta”, varios de los aportantes enviaron copia de la tarjeta bancaria y/o número de cuenta.

Anteriormente el INE anunció la multa de 2.3 millones de pesos a México Libre por irregularidades. Señaló que es por no presentar muestras de los servicios contratados, pero sí registrados al omitir los contratos, ni las credenciales de elector de los aportantes y recibir poco más de un millón de pesos de personas no identificadas.

El dictamen de Fiscalización del Consejo General del INE, consultado por El Universal, detalla que las irregularidades serán puestas a discusión y votación para determinar si se recibieron o no dichas aportaciones. Además de que podría darse vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE).

Las donaciones se habrían llevado a cabo por medio de un dispositivo de la aplicación Clip (Foto: Facebook@MexLibre)

De acuerdo con una declaración que personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le dio al portal informativo Animal Político, México Libre habría recabado más de 1 millón de pesos a través de operaciones con una plataforma bancaria que se usa en establecimientos para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a smartphones o tabletas.

Con este dispositivo, los poseedores de la terminal únicamente pueden conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, pero no el nombre de su titular, por lo cual el INE los consideró ilegales, pues le impide su trabajo de fiscalización.

El Consejo General del INE le negó a la organización el registro como partido político con una votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra, de acuerdo con los datos que compartió el INE a través de su Twitter oficial.

“En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió el Consejero Presidente Lorenzo Córdova.

