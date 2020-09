“No vaya a NY porque está García Luna”: AMLO trolea a Felipe Calderón

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recomendó a Felipe Calderón a salir a las calles luego que México Libre no obtuvo el registro como partido político. (Foto: Archivo)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recomendó a Felipe Calderón que no vaya a Nueva York a pedir ayuda para conseguir el registro, porque allá está preso su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna acusado de recibir sobornos del narco.

“No vaya a Nueva York porque aunque allá está la ONU también está García Luna, pero sí puede ir a Washington con sus amigos de la OEA para ver si le ayudan”, dijo López Obrador tras soltar luego unas carcajadas en su videomensaje de este sábado.

La sugerencia al ex presidente Calderón viene unas horas después de que la organización que dirige su esposa, Margarita Zavala, conocida como México Libre, no obtuviera el registro como partido político por parte del INE.

López Obrador sugirió a Calderón, a quien acusa de haberle robado la presidencia en 2006, que luche si considera que tiene la razón y la conciencia tranquila y recurra a instancias en el extranjero, si en su opinión, cree que en México no hay justicia.

La alusión a García Luna es considerada en redes sociales como un troleo de Obrador a su rival político.

Felipe Calderón ha dicho no saber nada de las actividades ilícitas de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (Fotoarte: Jovani Pérez Silva

García Luna fue el Secretario de Seguridad Pública y estuvo a cargo de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, pero ahora está siendo juzgado en Estados Unidos por presuntamente recibir millonarios sobornos del narcotráfico, en particular del Cártel de Sinaloa liderado por el también preso en ese país, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En México, se ha creado una gran expectativa alrededor de su juicio, pues el ex funcionario podría decir si su ex jefe estaba o no enterado de sus tratos con el narcotráfico en plena guerra contra esos grupos de delincuencia organizada. El ex encargado de la seguridad pública también está acusado de traficar drogas él personalmente.

Calderón ha dicho que nunca supo nada de las actividades ilícitas de su ex secretario de Seguridad.

López Obrador se refirió en su pasado informe de gobierno a García Luna al sostener que en su mandato ya no hay personajes como el ex titular de Seguridad.

Genaro García Luna es juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y estar relacionado con el Cártel de Sinaloa (Foto: Archivo/Reuters)

“Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna”, sostuvo desde Palacio Nacional.

Obrador recomendó a Calderón, a sus empresarios “aliados” y a sus seguidores, salir a las calles como lo hizo él en 2006 para pedir justicia, si considera que México Libre sí debía obtener el registro como partido político.

“Que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente y que si no hay justicia en México que vayan al extranjero allá en Washington, ahí está la OEA”, dijo.

“Que sigan luchando como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila, un saludo”, añadió Obrador y se llevó los brazos al cuerpo en señal de enviar abrazos.

En 2006, López Obrador perdió la elección presidencia ante Felipe Calderón y encabezó un plantón durante 6 meses en Paseo de la Reforma, en protesta de lo que consideró un robo por la que desde entonces llamó: la “mafia del poder”, en la que incluye a empresarios y políticos, encabezados por Carlos Salinas de Gortari.

AMLO se autoproclamó en 2006 "presidente legítimo" diez días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Ahora que Calderón y Zavala no lograron el constituir un partido político, Obrador les invita a que recurran a los que les ayudaron en 2006 a, según dijo, robar la presidencia.

”Que convoque a sus amigos de antes, de las cámaras empresariales, Claudio X. González, todos los que le ayudaron, las televisoras, los medios de comunicación”, dijo Obrador.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó en la noche del viernes que se negó el registro de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” como partido político nacional.

La votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra, de acuerdo con los datos que compartió el INE a través de su Twitter oficial.

“En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió el Consejero Presidente Lorenzo Córdova.

Calderón y Zavala dijeron que impugnarán la decisión de la autoridad electoral.

