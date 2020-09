Dejar de culpar a las administraciones anteriores y hacerse cargo: Amnistía Internacional sobre el segundo informe de AMLO

Distintas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra de lo referido por el presidente durante su segundo informe de gobierno (Foto: Reuters)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció este martes su segundo informe de gobierno. En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Nacional, el mandatario dio al pueblo de México un discurso en donde enumeró sus logros luego de conducir el país por poco menos de dos años.

“No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno.”, aseveró el titular de ejecutivo.

La organización Amnistía Internacional, la cual trabaja en favor de que los derechos humanos de las personas sean respetados, criticó el mensaje del presidente. Manifestó que el gobierno debía dejar de culpar a las administraciones anteriores y comenzar a hacerse cargo de las deudas pendientes en la materia.

“Para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Amnistía Internacional refutó los argumentos en materia de derechos humanos referidos por presidente López Obrador en su segundo informe de gobierno (Foto: Twitter@AIMexico)

En su segundo informe de gobierno, López Obrador tocó temas económicos, políticos y sociales, sin dejar pasar lo referente a la crisis de seguridad que enfrenta el país desde hace algunos años.

Sobre este aspecto, el mandatario aseguró que se observa una reducción respecto a noviembre de 2018 en delitos como secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, entre otros.

Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robos de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casas habitación

No obstante, distintas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra de lo referido por el presidente, señalando que se trata de un interpretación errónea de la realidad que vive el país.

Contrario a lo referido por el presidente, la organización Amnistía Internacional aseguró que el delito de feminicidio no ha disminuido en México (Foto: Twitter@AIMexico)

Por su parte, Amnistía Internacional dijo que el feminicidio es un delito que no ha disminuido. “De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y julio de 2020 se registraron 566 feminicidios en México”, se lee en una publicación.

Esta cifra representa un aumento de 5.4% con respecto a 2019, en donde se cometieron 536 delitos de esta índole; y de 9.6% con respecto a 2018, en donde la cifra alcanza los 516 feminicidios.

“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna.”, fue otra de las frases que se escuchó en voz de López Obrador este primero de septiembre.

Sobre esta declaración, Amnistía Internacional manifestó que del primero de diciembre de 2018 a la fecha, se han registrado 11,653 personas desaparecidas y no localizadas.

Hechos como la situación en Nuevo Laredo, entre otras, dan cuenta de la continua crisis de derechos humanos que persiste en México. El primer caso para eliminar las violaciones de derechos humanos es reconocerlas y dar cuenta de ellas

Del primero de diciembre de 2018 a la fecha, se han registrado 11,653 personas desaparecidas y no localizadas, según AI (Foto: Twitter@AIMexico)

Adicionalmente, dicha asociación reiteró su compromiso apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) desacreditadas. Rechazó que se continúe estigmatizando a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Calificativos como ‘pseudoecologistas’ no tienen cabida en un Estado de Derecho en donde las personas tienen plena potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades

