Aspirantes de Morena en Sinaloa se deslindan de Rubén Rocha rumbo a la gubernatura

Cuatro aspirantes del partido Morena en Sinaloa posan sosteniendo su registro durante el proceso de selección para la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones del 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aspirantes a convertirse en Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación en Sinaloa, cargo que perfila al futuro candidato o candidata de Morena a la gubernatura, comenzaron a tomar distancia política del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en medio de un escenario marcado por la crisis de seguridad y los señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios morenistas con grupos del crimen organizado.

Durante el proceso de registro de aspirantes a la coordinación estatal, distintas figuras del partido acudieron a formalizar su participación mientras en la entidad crece la presión política y social por la situación de violencia que enfrenta Sinaloa.

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Aunque Morena enfrenta un contexto complicado, los aspirantes coincidieron en que el partido mantiene una ventaja importante frente a la oposición y aseguraron que continúa encabezando las preferencias electorales rumbo a la renovación de la gubernatura.

Aspirantes defienden la fuerza electoral de Morena

Registro Morena Sinaloa Rodolfo Valenzuela Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación

Uno de los primeros en pronunciarse fue Rodolfo Valenzuela, quien afirmó que, pese a los señalamientos contra Rubén Rocha, Morena continúa siendo una fuerza política sólida y bien posicionada en el estado.

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“Morena va bien, es aceptada en nuestro estado, se ha trabajado”, declaró el aspirante al referirse al panorama político que atraviesa la entidad.

Por su parte, la senadora Imelda Castro Castro reconoció que las acusaciones contra funcionarios emanados de Morena han provocado movimientos en las encuestas, aunque aseguró que el partido mantiene una alta aprobación ciudadana.

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“Con esta situación de las acusaciones, evidentemente se sacuden las fuerzas políticas, entre ellas Morena, baja otra vez cuatro puntos, pero luego los recupera”, expresó la legisladora, quien aseguró que el partido conserva alrededor del 45 por ciento de respaldo electoral.

La senadora también rechazó tener cercanía política con Rubén Rocha Moya o con el senador Enrique Inzunza, con quienes se le ha relacionado dentro de los grupos internos del morenismo sinaloense.

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Morena mantiene ventaja sobre la oposición, aseguran

Registro Morena Sinaloa María Teresa Guerra Ochoa Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

Otra de las aspirantes, la diputada local María Teresa Guerra Ochoa, sostuvo que Morena continúa arriba en las preferencias electorales y aseguró que la oposición se mantiene muy por debajo del partido guinda.

De acuerdo con la legisladora, Morena tendría cerca del 48 por ciento de intención del voto, mientras que los demás partidos políticos rondarían apenas entre el 8 y el 10 por ciento.

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Las declaraciones de los aspirantes reflejan la estrategia del partido de tratar de mantener la fortaleza electoral pese a la crisis política y de seguridad que atraviesa Sinaloa.

Estrella Palacios evita deslindarse claramente de Rocha Moya

Registro Morena Sinaloa Estrella Palacios Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

La exfuncionaria estatal Estrella Palacios, quien también busca la coordinación estatal, reconoció la decisión de Rubén Rocha de separarse del cargo para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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Sin embargo, al ser cuestionada directamente sobre si se deslindaba del exmandatario, evitó emitir una postura clara y únicamente señaló que ella trabajó por el bienestar del estado.

La postura de Palacios contrastó con otros aspirantes que sí buscaron marcar distancia política del gobernador con licencia ante la polémica que rodea a su administración.

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Aspirantes piden investigaciones y transparencia

Registro Morena Sinaloa Jesús Ibarra Ramos Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

En tanto, Jesús Ibarra Ramos fue uno de los más directos al pedir que todos los aspirantes sean investigados para descartar cualquier posible relación con grupos criminales.

“Que nos pasen a todos los aspirantes la báscula”, expresó, en referencia a la necesidad de revisar los perfiles de quienes buscan encabezar el proyecto político de Morena en Sinaloa.

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Las declaraciones surgen en medio de una creciente discusión pública sobre la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras políticas de distintos niveles de gobierno.

Gerardo Vargas recuerda confrontación con Rocha

Registro Morena Sinaloa Gerardo Vargas Landeros Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación (especial)

Por otro lado, Gerardo Vargas Landeros aseguró que no guarda rencores contra Rubén Rocha Moya, pese a los conflictos políticos que ambos protagonizaron en el pasado.

El político recordó que años atrás acusó al entonces gobernador de presionarlo para que no se registrara como candidato al Senado, bajo la supuesta amenaza de abrirle carpetas de investigación.

A pesar de ello, Vargas Landeros afirmó que actualmente su interés está centrado en el proceso interno de Morena y en construir un proyecto político para Sinaloa.

Morena enfrenta uno de sus procesos internos más complejos

El proceso para definir al próximo Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación se desarrolla en uno de los momentos más delicados para Morena en Sinaloa, debido al clima de violencia, los cuestionamientos políticos y las investigaciones sobre presuntos nexos de funcionarios con grupos criminales.

Aun así, los aspirantes buscan proyectar unidad y confianza en la fuerza electoral del partido, conscientes de que la definición de la candidatura a la gubernatura será clave para el futuro político del estado y para el posicionamiento nacional de Morena rumbo a los próximos comicios.