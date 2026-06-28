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El regreso de Canelo Álvarez no sería en septiembre: su pelea con Christian Mbilli habría sido pospuesta

El combate del mexicano en Riad, Arabia Saudita por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, se llevaría a cabo a finales de octubre

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'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (X / Canelo Álvarez)

Tal parece que Saúl Canelo Álvarez se quedará con las ganas de celebrar su regreso al cuadrilátero en pleno mes patrio. De acuerdo a la información de Mike Coppinger, la pelea del mexicano contra Christian Mbilli no se llevaría a cabo el día 12 de septiembre del 2026.

El combate del pelirrojo, en la que estará en juego el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se realizará en Arabia Saudita pero a finales del mes de octubre, como parte de un calendario creciente de la temporada de Riad.

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La pelea de Canelo frente a Christian Mbilli significa su retorno al boxeo profesional. Al quedarse fuera en el mes de mayo para someterse a una cirugía en el codo izquierdo, tras su derrota contra Terence Crawford, el tapatío Saúl Álvarez aseguró que volvería al ring para septiembre.

El mexicano opta por festejar sus peleas por la tradicional función de las fiestas patrias, sin embargo en este 2026 habría un excepción dado que la organización habría decidido reprogramar el pleito como parte del calendario de la ‘Riyadh Season’ para el cierre del año.

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¿Por qué motivo se aplazaría la pelea del Canelo?

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez regresaría al cuadrilátero hasta el mes de octubre. (Instagram | canelo)

Hasta ahora, no se han dado a conocer los motivos oficiales del cambio de fecha. Reportes de medios especializados indican que la modificación está ligada a la intención de los organizadores en Arabia Saudita de extender la temporada de boxeo en la capital y fortalecer su calendario de eventos internacionales.

¿Qué dijo el Canelo Álvarez?

May 7, 2022; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez enters the arena to face Dimitry Bivol (not pictured) in their light heavyweight championship bout at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Canelo Álvarez pelearía con Christian Mbilli hasta octubre. REUTERS

Por ahora Saúl Álvarez no se ha pronunciado al respecto tras la información que empieza a circular durante este fin de semana. Su equipo, encabezado por Eddy Reynoso, tampoco ha dado algún aviso acerca de la posible reprogramación de la pelea del Canelo ante Christian Mbilli.

En caso de ser oficial el aplazo de este duelo, Saúl Álvarez tendría que esperar algunas semanas más para regresar a los encordados, manteniendo la expectativa de un combate que sigue siendo uno de los más esperados del segundo semestre del 2026.

Récord del Canelo en el boxeo

Canelo sufrió la derrota contra Terence Crawford en septiembre del 2025. Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Canelo sufrió la derrota contra Terence Crawford en septiembre del 2025. Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Saúl Álvarez suma 68 peleas en el boxeo profesional. Antes de confrontar a Christian Mbilli, mantiene una marca de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres derrotas, contra Floyd Mayweather (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

Récord de Christian Mbilli

Christian Mbilli enfrentará al Canelo a fines del 2026. Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Christian Mbilli enfrentará al Canelo a fines del 2026. Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Por otro lado, Christian Mbilli lleva consigo una foja de 29 triunfos (24 por la vía rápida y 5 por decisión), así como un empate con Lester Martínez en 2025. Intentará cumplir con la defensa del título CMB cuando reparta golpes con Saúl Canelo Álvarez en Riad, Arabia Saudita.

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