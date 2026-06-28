“No tengo nada que ocultar”: Sandra Cuevas reacciona a la detención de Eduardo “N”, su supuesto prometido

Sandra Cuevas aparece junto a Eduardo Pérez Tueme en una fotografía, donde el hombre tiene sus ojos cubiertos por una barra negra. (X_ Sandra Cuevas)

Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, reaccionó en X —anteriormente Twitter— a la detención de Eduardo “N”, hombre que, de acuerdo con reportes de la prensa, sería su actual pareja sentimental. Agentes de investigación realizaron el arresto el jueves 25 de junio en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila, sin que hasta el momento se precise el delito que motivó su arresto.

El reportero Carlos Jiménez, especializado en temas de seguridad y narcotráfico, vinculó al detenido con la empresaria. “EL OOOTRO NOVIO LACRA de @SandraCuevas_, DETENIDO! Eduardo Pérez Tueme se sumó así, a su lista de amigos y amores efímeros q acaban presos. Aquí lo llaman su ‘prometido’. Así lo detuvieron agentes de @PDI_FGJCDMX Lo certificaron en @FiscaliaCDMX y entregaron a @FGECoahuila”, escribió en X.

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Un tuit de Carlos Jiménez informa sobre la detención de Eduardo Pérez Tueme, identificado como “prometido” de Sandra Cuevas,. (X: Carlos Jiménez)

Sin aludir directamente al periodista, con quien ha mantenido cruces públicos en el pasado, Sandra Cuevas se pronunció sobre el caso.

“Para que tengan más material, pues lo subieron muy feo y editada la foto en su detención. Aquí les dejo a mi cara de perro. No tengo nada que ocultar. Mañana mando comunicado de prensa. Hoy ando ocupada y trabajando”.

Reacciones en X

Las expresiones de Sandra Cuevas provocaron que el debate sobre el caso y las recientes detenciones de hombres investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada escalara en la red social.

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El tono de su respuesta derivó en críticas y acusaciones de presunta asociación con miembros de organizaciones criminales de Ciudad de México, que surgieron a finales de 2025.

La cuenta oficial de Sandra Cuevas en X publica un mensaje con videos e imágenes en respuesta a la difusión de una foto sobre su detención. (X: Sandra Cuevas)

Sandra Cuevas: su historial de polémicos romances

Los casos públicos más destacados de hombres detenidos que han sido vinculados de forma sentimental o de extrema cercanía con la exalcaldesa son Eduardo Pérez Tueme, Alejandro Mendoza (alias “El Choko”) y Óscar Giovanni Mata (alias “El Topo”). Cabe destacar que, aunque las autoridades han detenido a varios colaboradores y allegados de su entorno político, solo algunos han sido señalados directamente como parejas o exparejas.

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Parejas y vínculos sentimentales confirmados o señalados

Eduardo “N” : Detenido el 26 de junio de 2026 en la alcaldía Benito Juárez por la Policía de Investigación de la CDMX. Fue entregado a las autoridades de Coahuila debido a una orden de aprehensión vigente en dicha entidad.

Alejandro Mendoza, alias “El Choko” : Arrestado en septiembre de 2025 en Ecatepec, Estado de México, por cargos de homicidio, delincuencia organizada y extorsión. Es identificado como presunto líder del grupo delictivo “La Chokiza”. Tras la difusión de imágenes de ambos, la propia Sandra Cuevas admitió públicamente haber mantenido una relación sentimental con él entre marzo y agosto de ese año, argumentando que desconocía sus actividades ilícitas.

Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo”: Capturado también en septiembre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades lo señalan como presunto integrante de “La Unión Tepito” dedicado a la extorsión. Se desempeñó como director territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la gestión de Cuevas, y mediáticamente fue expuesto y reconocido como otra de sus exparejas.

Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido. Foto: X/@c4jimenez

Otros allegados o colaboradores hombres detenidos

A la par de sus vínculos de pareja, las autoridades capitalinas han ejecutado órdenes de aprehensión contra hombres de su círculo de confianza operativa o de amistad pública:

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Benoni Fernández Rosas : Detenido en enero de 2026 en posesión de dosis de droga y un arma de fuego. Fue identificado formalmente en los reportes de seguridad como un amigo cercano de la empresaria que la acompañaba activamente en sus eventos y rodadas de motociclistas.

Sergio Ulises, alias “El Cari-Guante”: Detenido en enero de 2026 por el delito de asociación delictuosa y extorsión agravada. A pesar de ser considerado un allegado a la exalcaldesa dentro de las indagatorias, ella negó públicamente conocerlo tras confirmarse su captura.

Hasta la fecha, la Fiscalía y las dependencias judiciales mantienen los procesos enfocados estrictamente de manera individual sobre los imputados, sin que se hayan presentado cargos o imputaciones formales contra Sandra Cuevas por las actividades de estos individuos.