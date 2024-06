Esta fue la primera película mexicana LGBT que mostró un beso entre hombres y tocó el tema con respeto

"El lugar sin límites", obra maestra que habló de la homosexualidad sin tapujos ni censura. (Archivo)

“Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree?”, dice Gonzálo Vega frente a la cámara. Roberto Cobo, la otra estrella de la película le responde: “Pues cuando usted disponga, oiga”. La tensión entre ambos personajes es evidente, unos segundos después ocurre el que es considerado el primer beso entre dos hombres de la historia del cine mexicano.

El lugar sin límites, dirigida por el legendario Arturo Ripstein, se convirtió en la cinta nacional que tocó el tema de la homosexualidad sin tabúes ni censura antes de que cualquiera otra se atreviera. Por las calles del México de 1978 (año del estreno del filme) se respiraba el prejuicio, la ignorancia y la homofobia, y el movimiento gay estaba tan en pañales que todavía faltaba un año para que se llevara a cabo la primera marcha del orgullo homosexual en México.

El filme de Ripstein logra plasmar de manera fiel y cruda los conflictos que enfrentan las personas de la diversidad sexual. A través de sus dos personajes principales, Pancho y La Manuela, se exploran dos lados de la homosexualidad: la vivencia en plenitud y la represión de la misma.

La película escandalizó a la gran mayoría de los espectadores de su tiempo, pero con el paso de los años, se convirtió en piedra angular no sólo de la cinematografía que explora los matices de la diversidad sexual, sino de todo el cine mexicano.

¿Qué pensaron los actores (ambos heterosexuales) cuando grabaron la escena?

Gonzalo Vega, quien dio a vida a Pancho, un hombre machista, misógino y homofóbico que termina sucumbiendo a sus verdaderos deseos sexuales, contó en entrevista para la remasterización del filme:

“La escena del beso con Roberto fue muy inteligentemente rodada por Arturo. Sacó a toda la gente que no tenía nada que hacer en el set y antes de la escena me preguntó: ‘¿Tú nunca has besado a un hombre, verdad? ¿Estás nervioso?’. Y le dije: “Sí, es una cosa comprometida”.

Y añadió: “Yo estaba bastante shockeado de filmar esa escena, y se nota mucho en el momento del rodaje. Yo creo que fue una espléndida táctica de Arturo, en ese tipo de escenas debe de haber una adrenalina que no se genera fácilmente, y que solamente a base de cosas así muy inesperadas se puede lograr”.

Por su parte, Roberto Cobo, quien interpretó a La Manuela, un hombre plenamente homosexual que enfundado en un sensual vestido rojo le regaló al cine mexicano una de sus mejores escenas, explicó el profesionalismo con el que manejó el beso:

“Había que hacerlo. Le dije a Gonzalo: ‘mira, la verdad nunca he besado a un señor, pero aquí en el script dice que nos tenemos que besar. Pues vamos a hacerlo de verdad, porque si no, lo vamos a hacer con miedo, vamos a tener que estár repite y repite y repite”.

¿De qué trata ‘El Lugar sin Límites’?

El lugar sin límites está basada en la novela homónima del escritor chileno José Donoso. La trama se desarrolla en un pequeño pueblo llamado El Olivo y sigue la vida de La Manuela, un travesti que administra un burdel. La película aborda temas como la identidad de género, la opresión social y la lucha por la dignidad en un entorno hostil y conservador.

La trama se centra en La Manuela y su hija, La Japonesita, quienes enfrentan una serie de conflictos internos y externos debido a su condición y su modo de vida. También está Pancho, un camionero con una relación compleja y represiva respecto a su propia sexualidad.