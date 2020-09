“La peste de la corrupción originó la crisis de México”: López Obrador durante el segundo informe de gobierno

(Foto: Henry Romero/Reuters)

Durante el segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a destacar las labores que han llevado a cabo en el combate a la corrupción, el cual es un elemento fundamental para su administración, pues es uno de los principales problemas del país. “La peste de la corrupción originó la crisis de México”, comentó.

Desde el patio central de Palacio Nacional, el mandatario puntualizó que el principal legado de su gobierno será “purificar la vida pública de México”, además de que “no será recordado por corrupto”. Incluso dijo que “estos momentos, más que en otros, transformar es moralizar”.

López Obrador también detalló que en la actualidad no se han emprendido “persecusiones facciosas ni venganzas políticas”, además de que uno sus pilares morales se basa en no encubrir a nadie, algo que ha reiterado en diversas ocasiones, además de que no se permite la impunidad.

“Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”, explicó para después mencionar que la austeridad republicana que implementó desde el inicio de su administración ha funcionado para cubrir otros aspectos económicos que se han visto afectados durante la pandemia de COVID-19.

Detalló que durante los dos años de gobierno que lleva al frente del país, se han ahorrado “alrededor de 560,00 millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento, contamos con el mejor gobierno”, destacó López Obrador, quien también refirió las dos crisis que vive el país: una sanitaria y otra económica, de las cuales “vamos saliendo adelante”.

Información en desarrollo...