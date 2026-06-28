México

Muere Rebeca Vargas, esposa del productor Miguel Ángel Herros, creador de ‘La rosa de Guadalupe’

La noticia fue confirmada por ‘TVyNovelas’, revista de Grupo Editorial Televisa; las causas del deceso aún no se han dado a conocer

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Un hombre de cabello canoso y traje negro se sienta frente a un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe y varios retratos en la pared
Miguel Ángel Herros, productor de la serie de televisión La rosa de Guadalupe, aparece hablando en un ambiente con imágenes religiosas y retratos en el fondo. (Instagram: Cuéntamelo YA)

El productor Miguel Ángel Herros, reconocido por ser uno de los creadores de La rosa de Guadalupe, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su esposa, Rebeca Vargas, ocurrido este sábado 27 de junio.

La noticia fue confirmada por la revista TVyNovelas, que informó sobre el deceso de quien fuera compañera de vida del productor durante varios años. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni detalles sobre los servicios funerarios.

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Herros, la mente detrás de ‘La rosa de Guadalupe’

Miguel Ángel Herros es considerado una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana contemporánea. Junto con el escritor Carlos Mercado, desarrolló el concepto de La rosa de Guadalupe, programa unitario que se ha mantenido al aire durante casi dos décadas y que se ha convertido en uno de los productos televisivos más exitosos y longevos de México y América Latina.

La muerte de Rebeca Vargas generó numerosas muestras de solidaridad dentro del medio artístico. La conductora Carmen Muñoz expresó en redes sociales: “Abrazo y pronta resignación”. Por su parte, la cantante Mariana Seoane y la actriz Lorena Meritano también enviaron mensajes de apoyo y condolencias al productor.

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El fenómeno televisivo que marcó a varias generaciones

Desde su estreno en 2008, La rosa de Guadalupe ha logrado consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Su éxito trascendió la pantalla tradicional y encontró un nuevo impulso en plataformas digitales, donde fragmentos de sus episodios se han convertido en fenómenos virales.

En octubre de 2025, Miguel Ángel Herros recibió el Botón de Diamante de YouTube tras superar los 32 millones de suscriptores en el canal oficial del programa. En aquella ocasión, el productor explicó que parte del éxito del proyecto radica en haber abordado temas sociales y problemáticas que durante años permanecieron fuera de la conversación televisiva.

Hombre mayor de cabello blanco hablando, rodeado por varias personas, frente a una torta cuadrada con rosas blancas
Miguel Ángel Herros es considerado una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana contemporánea. (Instagram: La Rosa de Guadalupe)

Otras pérdidas que han marcado la historia de ‘La rosa de Guadalupe’

A lo largo de sus casi dos décadas de transmisión, el programa también ha enfrentado diversas pérdidas entre actores, directores y colaboradores que formaron parte de su historia.

Uno de los casos más recordados fue el del director y actor José Ángel García, quien falleció a los 70 años debido a complicaciones derivadas de fibrosis pulmonar.

Fautos Casanova, con cabello recogido y chaqueta de mezclilla, mira hacia abajo con manos entrelazadas sobre una mesa de madera. Fondo oscuro con silueta difusa de la Virgen de Guadalupe
Fausto Casanova lanzó una campaña para reunir fondos para cubrir su tratamiento oncológico. (La Rosa de Guadalupe: Facebook / Fausto Casanova: Instagram)

La primera actriz Lucía Guilmáin, participante recurrente del programa, murió a los 83 años, mientras que el joven actor Sebastián Athié, protagonista del episodio “Un novio de revista”, falleció de manera repentina a los 24 años.

También se recuerda el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez, quien perdió la vida a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral, así como el de Carlos Arau, actor conocido por sus participaciones en el unitario y en otras producciones televisivas.

La actriz Sara Monar murió a consecuencia de complicaciones derivadas de COVID-19, mientras que el actor Rogelio Guerra falleció a los 81 años tras enfrentar un daño cerebral irreversible.

En marzo, Fausto Casanova, actor recurrente en el unitario, lanzó una campaña para reunir fondos para cubrir su tratamiento oncológico.

La muerte de Rebeca Vargas se suma ahora a los momentos más dolorosos que han rodeado al equipo detrás de La rosa de Guadalupe, una producción que ha marcado la televisión mexicana durante casi veinte años.

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