SSC detiene a hombre que amenazó con un cuchillo a streamer alemán durante el Mundial 2026 en CDMX

El streamer alemán Fastfoodboss recorre un mercado callejero en la Ciudad de México. Varios puestos de frutas y verduras son visibles en el fondo. Un hombre con el torso cubierto de pintura corporal o tatuajes se ve en un cuadro. La transmisión muestra chat en pantalla y un temporizador, indicando que es un video en vivo. Otros transeúntes aparecen en las imágenes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México informó la detención del presunto responsable de amenazar con un arma punzocortante al streamer alemán conocido como Fastfoodboss, durante una transmisión en vivo realizada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El caso, que se viralizó en redes sociales durante la semana, ocurrió cuando el creador de contenido recorría la colonia Buenavista mientras documentaba su experiencia en México. El video mostró el momento en que un hombre, aparentemente en situación de calle, lo confrontó de manera agresiva y le exigió dejar de grabar.

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De acuerdo con la SSC, la detención se logró tras reforzar los patrullajes en la zona, derivado de la denuncia difundida en plataformas digitales. La corporación informó que el sujeto fue asegurado después de ser señalado por una mujer de 30 años por el presunto robo de sus pertenencias.

“En seguimiento a la denuncia realizada en redes sociales por la probable intimidación de un sujeto que portaba un objeto punzocortante a un turista, policías de la #SSC detuvieron al probable responsable, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx”, informó la dependencia capitalina a través de un comunicado.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México informó la detención del presunto responsable de amenazar con un arma punzocortante al streamer alemán conocido como Fastfoodboss. (Instagram: fastfoodboss)

Así ocurrió la amenaza contra el streamer durante una transmisión en vivo

Los hechos ocurrieron el miércoles 24 de junio y fueron tendencia 48 horas después. El influencer alemán realizaba una transmisión mientras recorría calles cercanas a un mercado popular de la capital mexicana.

En las imágenes difundidas se observa cómo un hombre con el cuerpo pintado con los colores de la bandera mexicana y sin playera se acercó inicialmente para exigirle que dejara de grabar. Aunque el creador de contenido intentó retirarse, minutos después volvió a ser interceptado.

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“Aquí no grabes, hijo de tu pu** madre”, se escucha decir al agresor mientras sostenía un objeto punzocortante.

El joven extranjero, que no domina el español, buscó refugio detrás de un comerciante de frutas, quien intentó mediar la situación. Mientras varios transeúntes rodeaban al agresor para tranquilizarlo, el influencer aprovechó para escapar y refugiarse en un establecimiento cercano.

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El incidente generó miles de reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre la seguridad de turistas y creadores de contenido durante el Mundial 2026.

¿Quién es Fastfoodboss, el streamer alemán amenazado en la CDMX?

Oskar, mejor conocido en internet como Fastfoodboss, es un creador de contenido originario de Berlín, Alemania, que se ha especializado en documentar experiencias gastronómicas, viajes y transmisiones en vivo.

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Entre los principales datos sobre el influencer destacan:

Nombre: Oskar (Fastfoodboss).

Edad: 21 años.

Origen: Berlín, Alemania.

Contenido: gastronomía callejera, viajes y videojuegos.

Motivo de su visita: cobertura y experiencias relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su estancia en México, Fastfoodboss ha compartido recorridos por distintos puntos de la capital, mostrando comida típica y el ambiente mundialista. (Instagram: Fastfoodboss)

Durante su estancia en México, el streamer ha compartido recorridos por distintos puntos de la capital, mostrando comida típica y el ambiente mundialista. La agresión sufrida en la colonia Buenavista se convirtió en uno de los videos más comentados de los últimos días, lo que derivó en la intervención de las autoridades capitalinas y la posterior detención del presunto responsable.

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