Para celebrar el Pride: Cinema Tepito inaugura ciclo de cine LGBT+ gratis y con invitados sorpresa

Ese ciclo inaugural incluyó cuatro títulos: Casa Roshell (2017), de Camila José Donoso; Quebranto (2013), de Roberto Fiesco; Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor (2003), de Julián Hernández; y Kenya (2022), de Gisela Delgadillo. Cada función contó con la presencia de sus directores o protagonistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinema Tepito arranca este sábado el Ciclo de Cine LGBT+ Vol. 2, una programación de ocho películas mexicanas con entrada libre que se extenderá durante cuatro sábados consecutivos, del 27 de junio al 18 de julio, en el corazón del barrio bravo de la Ciudad de México.

Las funciones se realizan en el CAO Tepito, ubicado en Rivero 12, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, con inicio a las 18:30 h. Cada sesión es doble e incluye la presencia de invitados especiales.

PUBLICIDAD

La cartelera: ocho títulos del cine mexicano

El cartel de Cinema Tepito anuncia la segunda edición del Ciclo de Cine LGBT+ en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con proyecciones gratuitas entre el 27 de junio y el 18 de julio. (Cinema Tepito)

El ciclo abre hoy con una sesión que combina un clásico y una propuesta contemporánea: El lugar sin límites (1977), de Arturo Ripstein, junto al cortometraje Oasis (2017), de Alejandro Zuno.

El 4 de julio, la programación presenta el documental Niñxs (2025), de Kani Lapuerta, y Más mañana que otra vez, de Pérez Mancilla. El 11 de julio se proyectan Nudo mixteco (2021), de Ángeles Cruz, y el cortometraje Alex (2026), de Natalia Bermúdez.

PUBLICIDAD

El ciclo cierra el 18 de julio con En el camino (2025), de David Pablos, y el cortometraje Salón Rojo (2024), de Orly Soi. La selección alterna títulos con temáticas LGBT+ y trans, e integra largometrajes, documentales y cortometrajes.

Película por película

El lugar sin límites. Arturo Ripstein, 1978. (Imagen: IMDB).

Sábado 27 de junio

El lugar sin límites (1977, 110 min) — Dir. Arturo Ripstein. Con guion de Ripstein, José Emilio Pacheco y Manuel Puig, basada en la novela del chileno José Donoso. En un prostíbulo en decadencia de un pueblo rural, La Manuela —un travesti interpretado por Roberto Cobo— convive con su hija La Japonesita mientras el regreso de Pancho, un camionero interpretado por Gonzalo Vega, desata deseos ocultos y una espiral de violencia. Considerada una de las primeras representaciones del cine LGBT+ en México.

PUBLICIDAD

Oasis (2017, 16 min) — Dir. Alejandro Zuno. Cortometraje de ficción. Ofelia acude al Oasis, una cantina de ligue entre hombres, en busca de su marido. Esa noche encuentra algo más que aflicción: una compañía inesperada. Con Morganna Love y Norma Pablo.

Sábado 4 de julio

Niñxs (2025, 82 min) — Dir. Kani Lapuerta. Documental filmado a lo largo de ocho años en Tepoztlán, Morelos. Sigue a Karla Bañuelos, una joven trans de 15 años, en su proceso de transición y autodescubrimiento en un pueblo marcado por los prejuicios de género. Formó parte de la gira de documentales Ambulante 2025.

PUBLICIDAD

Más mañana que otra vez — Dir. Pérez Mancilla. Largometraje de ficción con temática LGBT+.

Sábado 11 de julio

Nudo mixteco (2021, 91 min) — Dir. Ángeles Cruz. Ópera prima de la actriz y cineasta oaxaqueña, rodada en la comunidad mixteca de Tlaxiaco. Tres historias paralelas convergen durante la fiesta patronal de San Mateo: María regresa a enterrar a su madre y se reencuentra con un amor de infancia del mismo sexo; Chabela enfrenta el regreso de su marido tras tres años en Estados Unidos, quien la somete a juicio ante la asamblea comunitaria; Toña confronta el abuso que sufrió su hija a manos del mismo hombre que la agredió a ella. Con Aída López, Sonia Couoh y Myriam Bravo.

PUBLICIDAD

Alex (2026) — Dir. Natalia Bermúdez. Cortometraje de ficción producido por la coalición MX Marea Verde. Alex es una persona no binaria que, al descubrir que está embarazade, viaja a Oaxaca con su tía Salomé para interrumpir el embarazo. En el trayecto se reencuentra con un antiguo romance. Con Hachiko Arceo, Ángeles Cruz y Joaquín Cosío. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en abril de 2026.

Sábado 18 de julio

En el camino (2025) — Dir. David Pablos. Producida por Diego Luna, Inna Payán y Luis Salinas. Filmada en Ciudad Juárez, narra el encuentro entre Veneno, un joven que intercambia favores sexuales por dinero en paraderos de carretera, y Muñeco, un camionero mayor con quien emprende un viaje que deriva en un vínculo inesperado. Ganó el León Queer y el premio a Mejor Película en la sección Orizzonti del Festival de Venecia 2025, además de mejor fotografía y mejor actor en el Festival de Cine de Morelia 2025.

PUBLICIDAD

Salón Rojo (2024) — Dir. Orly Soi. Cortometraje. Eligio y Domingo son dos amantes octogenarios que viven su sexualidad en el anonimato de los tradicionales Baños Finisterre. Cuando el lugar cierra sus puertas de forma indefinida por la pandemia de COVID-19, sus caminos se bifurcan para siempre.

El origen: un proyecto nacido en el Pride de 2024

Las funciones se realizan en el CAO Tepito, ubicado en Rivero 12, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, con inicio a las 18:30 h. Cada sesión es doble e incluye la presencia de invitados especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinema Tepito arrancó en junio de 2024 —durante el mes del Pride— con un primer ciclo de perspectiva LGBTTTIQ+ que acompañó la exposición colectiva Polvo de estrellas en la Galería José María Velasco (GJMV) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en Peralvillo 55, colonia Morelos.

PUBLICIDAD

Ese ciclo inaugural incluyó cuatro títulos: Casa Roshell (2017), de Camila José Donoso; Quebranto (2013), de Roberto Fiesco; Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor (2003), de Julián Hernández; y Kenya (2022), de Gisela Delgadillo. Cada función contó con la presencia de sus directores o protagonistas.

El proyecto fue anunciado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), como una plataforma de exhibición de cine nacional orientada a contrarrestar la escasa visibilidad que el circuito comercial otorga al cine mexicano.

PUBLICIDAD

Pedro Joaquín: actor, comerciante y programador del barrio

La curaduría del proyecto recae en Pedro Joaquín, actor de cine, agente cultural y comerciante local de Tepito. Su objetivo, según el INBAL, es acercar a la comunidad del barrio y a las colonias vecinas con directores y actores reconocidos para generar diálogos sobre temas socioculturales.

“Tiene como principal objetivo la formación de públicos en uno de los barrios más estigmatizados de la Ciudad de México”, señaló Joaquín en declaraciones recogidas por La Desvelada.

Otros ciclos: cineastas mexicanas, terror y romance

Tras el ciclo LGBT+ inaugural, Cinema Tepito continuó con una serie de encuentros con cineastas mexicanas todos los martes entre agosto y septiembre de 2024, en acompañamiento a la exposición El sueño de anomia, homenaje a Ana Barreto, pionera del cómic feminista en México. La programación incluyó películas de Iria Gómez Concheiro, Claudia Sainte-Luce, Lucía Carreras, Verónica de la Luz, Ángeles Cruz, Joyce García y María Novaro.

En febrero de 2025, el espacio acogió una función doble de Noches de terror, el proyecto de stop-motion de Muerte al buen cine, con entrada libre y conversatorio con sus creadores. Ese mismo mes, en colaboración con Cineclub Comuna Warrior, presentó el Ciclo Pa’ Migajear: tres sábados de películas mexicanas sobre amor y desamor —Amar te duele, Párpados azules y Profundo carmesí— proyectadas en el Foro Martes de Arte Tepito.

Apoyo institucional y nueva sede

El Ciclo LGBT+ Vol. 2 cuenta con el respaldo del IMCINE a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) y de la Secretaría de Cultura. Opera desde el CAO Tepito, en Rivero 12, colonia Morelos —una dirección distinta a la Galería José María Velasco donde nació el proyecto en 2024, lo que refleja la expansión del programa dentro del mismo barrio.

Las funciones mantienen la entrada libre, el formato de sesión doble y la presencia de invitados especiales que han caracterizado al proyecto desde su primera edición.