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México vs Ecuador en 16vos de final: quedan definidos los cruces del Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a La Tri el próximo martes 30 de junio desde el estadio Ciudad de México

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La Selección Mexicana enfrentará a La Tri en el estadio Ciudad de México el 30 de junio. Credit: Daniel Bartel-USA TODAY Sports
La Selección Mexicana enfrentará a La Tri en el estadio Ciudad de México el 30 de junio. Credit: Daniel Bartel-USA TODAY Sports

Terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y las llaves de 16vos de Final están más que confirmadas para dar inicio a la segunda ronda del campeonato internacional de la FIFA. La Selección Mexicana de Futbol clasificó como primer lugar del Grupo A y enfrentará a Ecuador, uno de los mejores terceros.

El equipo de Javier Aguirre llegará a este duelo con paso invicto y sin ningún gol en su portería. México derrotó a las selecciones de Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0) para conseguir nueve puntos por primera vez en un Mundial.

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Por su parte, Ecuador estuvo al borde de la eliminación a causa de su derrota frente a Costa de Marfil (1-0) y el empate con Curazao (0-0) en sus dos primeras jornadas en el Grupo E. La Tri se mantendría en aspiraciones de seguir en competición si derrotaba al tetracampeón Alemania en su última cita grupal.

Los ecuatorianos empezaron el partido muy temprano en desventaja pero de forma inaudita las anotaciones de Nelson Angulo y Gonzalo Plata remontaron el marcador y de esa forma la selección de Sebastián Beccacece clasificó a 16vos de final.

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México consiguió nueve puntos en el Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Annegret Hilse
México consiguió nueve puntos en el Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Annegret Hilse

El duelo entre México y Ecuador ya tiene fecha y hora. El juego por el pase a 8vos de Final se llevará a cabo el siguiente martes 30 de junio a las 19:00 p.m. (tiempo de la capital). El estadio Ciudad de México será el epicentro de esta disputa de eliminación directa.

Juegazo en Monterrey

Vista durante las emociones del juego entre Sudáfrica y Corea del Sur. REUTERS/Raquel Cunha
Vista durante las emociones del juego entre Sudáfrica y Corea del Sur. REUTERS/Raquel Cunha

En otra de las sedes mexicanas que albergará partidos de 16vos de final, el estadio Monterrey abrirá sus puertas para recibir a las aficiones de Países Bajos y Marruecos, dos equipos pertenecientes dentro del top 10 del ranking FIFA y candidatos en llegar lejos en este Mundial.

La Naranja Mecánica de Ronald Koeman ganó el Grupo F al finalizar con siete puntos, producto de dos victorias sobre Suecia (5-1) y Túnez (3-1) así como un empate frente a Japón (2-2) en su primera aparición en esta Copa del Mundo.

En cambio, los Leones del Atlas finalizaron en segunda posición del Grupo C al puntuar siete, derivado de sus triunfos sobre Escocia (1-0) y Haití (4-2) además de finalizar en tablas con Brasil (1-1), quien se colocó arriba de Marruecos por diferencia de goleo.

El encuentro en la Sultana del Norte está pactado para el lunes 29 de junio en punto de las 19:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Este cotejo será el último que albergue el estadio Monterrey en esta justa de verano, es decir, después del Países Bajos vs Marruecos no hay otro partido programado en esa sede mexicana.

Listos los 16vos de final

La pelota espera para rodar durante la ronda de 16vos de Final. Reuters/Scott Kinser
La pelota espera para rodar durante la ronda de 16vos de Final. Reuters/Scott Kinser

Los cruces de esta ronda se confirmaron este sábado 27 de junio, una vez finalizada la fase de grupos del Mundial 2026. En los 16vos de final participan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros, debido al nuevo formato amplio del torneo.

Equipos calificados a 16vos de final

El Tri se medirá a Ecuador en la segunda etapa del Mundial 2026. . EFE/ Mario Guzmán
El Tri se medirá a Ecuador en la segunda etapa del Mundial 2026. . EFE/ Mario Guzmán

Primeros lugares de cada grupo

  • México (A)
  • Suiza (B)
  • Brasil (C)
  • Estados Unidos (D)
  • Alemania (E)
  • Países Bajos (F)
  • Bélgica (G)
  • España (H)
  • Francia (I)
  • Argentina (J)
  • Colombia (K)
  • Inglaterra (L)

Segundos lugares de cada grupo

  • Sudáfrica (A)
  • Canadá (B)
  • Marruecos (C)
  • Australia (D)
  • Costa de Marfil (E)
  • Japón (F)
  • Egipto (G)
  • Cabo Verde (H)
  • Noruega (I)
  • Austria(J)
  • Portugal (K)
  • Croacia (L)

Mejores terceros lugares

  • Bosnia y Herzegovina (B)
  • Paraguay (D)
  • Ecuador (E)
  • Suecia (F)
  • Senegal (I)
  • Argelia (J)
  • RD Congo (K)
  • Ghana (L)

Partidos confirmados para los 16vos de final

México y Ecuador serán rivales en los 16vos de Final. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
México y Ecuador serán rivales en los 16vos de Final. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica vs Canadá

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs Japón
  • Alemania vs Paraguay
  • Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs Noruega
  • Francia vs Suecia
  • México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs RD Congo
  • Bélgica vs Senegal
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

  • España vs Argelia
  • Portugal vs Croacia
  • Suiza vs Austria

Viernes 3 de julio

  • Australia vs Egipto
  • Argentina vs Cabo Verde
  • Colombia vs Ghana

Formato de eliminación directa

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Exposición de la FIFA en el Rockefeller Center, Nueva York, EEUU - 24 de junio de 2026. El trofeo de la Copa del Mundo en una exposición de la FIFA en el Rockefeller Center. REUTERS/Dylan Martínez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Exposición de la FIFA en el Rockefeller Center, Nueva York, EEUU - 24 de junio de 2026. El trofeo de la Copa del Mundo en una exposición de la FIFA en el Rockefeller Center. REUTERS/Dylan Martínez

A partir de los 16vos de final del Mundial 2026, la competencia entra en su punto definitivo, esto quiere decir lo siguiente: Cada partido se juega a un solo encuentro y el equipo que gane avanza a la siguiente ronda; el que pierde queda eliminado del torneo.

¿Qué pasará si en algún partido hay empate?

En el caso de existir un marcador en tablas después de 90 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la definición será en tanda de penaltis. El sistema de juego aplicará en todas las instancias de eliminación así como en la gran final del Mundial 2026.

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