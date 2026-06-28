Regresa Harry Styles a la CDMX como parte de su gira Together, Together: fechas, horarios y posible setlist

El tour arranca en el recinto de Iztacalco el 31 de julio y cierra el 10 de agosto, con funciones también el 1, 4, 7 y 8 de ese mes. Las puertas abren a las 19:00 h y el show comienza a las 21:00 h. (Jovani Pérez/Infobae)

Harry Styles regresa a la Ciudad de México después de cuatro años con seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Together, Together, la primera en tres años y la única parada de la gira en territorio mexicano.

El tour arranca en el recinto de Iztacalco el 31 de julio y cierra el 10 de agosto, con funciones también el 1, 4, 7 y 8 de ese mes. Las puertas abren a las 19:00 h y el show comienza a las 21:00 h. La cantante británica Jorja Smith actuará como telonera a partir de la tercera fecha, el 4 de agosto.

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Por qué estas seis noches son distintas a cualquier visita anterior

Un cartel promocional anuncia las ciudades y los artistas invitados para la gira "Together" de Harry Styles programada para 2026. (Gira Togheter/Togheter)

La gira Together, Together no sigue el modelo tradicional de una gira masiva. Styles eligió solo siete ciudades en el mundo —Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney— y en cada una ofrece una residencia de varios días en lugar de una fecha única.

México comparte ese privilegio únicamente con São Paulo en América Latina. El resto del planeta queda fuera del recorrido.

El formato de residencia implica que el artista adapta el espectáculo noche a noche. En cada función incluye una canción sorpresa distinta, según el patrón que ya estableció en Ámsterdam y Londres, donde alternó temas como “Matilda”, “Love of My Life” y “Little Freak”.

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El setlist: 21 canciones en cinco actos

El artista Harry Styles, en una cocina, sostiene una cuchara de servir sobre una olla con un suéter amarillo y una corbata roja. (Harry Styles/RS)

El espectáculo se estructura en cinco actos y dura aproximadamente dos horas y media, según los registros de las fechas europeas documentados por Official Charts.

El primer acto abre con “Are You Listening Yet?” y cierra con “Fine Line”, interpretada junto a una sección de cuerdas en vivo. El segundo acto incluye “Italian Girls”, “American Girls” y una versión abreviada de “Keep Driving”. Desde una segunda tarima —la X-Stage— Styles interpreta cuatro canciones adicionales antes de regresar al escenario principal.

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El encore reserva tres de sus canciones más reconocidas: una pieza sorpresa por noche, “Sign of the Times” y “As It Was”.

La lista completa de canciones confirmadas hasta ahora es:

Are You Listening Yet? Golden Adore You Watermelon Sugar Music for a Sushi Restaurant Taste Back Coming Up Roses Fine Line Italian Girls American Girls Keep Driving Ready Steady Go! Dance No More Treat People With Kindness Pop Season 2 Weight Loss Carla’s (Satellite) Song Aperture \[Canción sorpresa\] Sign of the Times As It Was

El álbum detrás de la gira

El famoso se presentará en mexico (Jesús Avilés/Infobae)

Together, Together respalda Kiss All The Time. Disco, Occasionally., el cuarto disco de estudio de Styles, producido por Kid Harpoon, su colaborador de larga data.

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El álbum consta de 12 canciones con un sonido que, según la descripción del propio equipo del artista recogida por BigStub, toma influencias del disco de Berlín y apuesta por una propuesta bailable. El sencillo “Aperture” es la carta de presentación del proyecto y forma parte del setlist confirmado.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. es el primer material nuevo de Styles desde Harry’s House (2022), el álbum que le valió el Grammy al Álbum del Año.

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Boletos y cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Los boletos están disponibles en Ticketmaster México. En plataformas de reventa como SeatPick y Concerts50, los precios arrancan desde USD 230 por noche para las fechas de agosto.

El Estadio GNP Seguros se ubica sobre Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La ruta más directa en transporte público es la Línea 9 del Metro CDMX con bajada en la estación Ciudad Deportiva, a pocos minutos a pie del acceso principal. El Metrobús también tiene parada en la estación Iztacalco.

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