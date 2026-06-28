Estos son los jugadores de Ecuador que dejaron huella en el futbol mexicano

La Liga MX ha fungido como puerta de entrada para una extensa lista de jugadores sudamericanos, marcando trayectorias con títulos y goles en el balonpié mexicano. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

El futbol mexicano ha sido puerta de entrada para decenas de jugadores sudamericanos a lo largo de su historia.

La presencia de la Liga MX en la carrera de estos futbolistas ha marcado trayectorias y dejado títulos, goles y momentos que los aficionados aún recuerdan.

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El Mundial 2026 colocó a México y Ecuador frente a frente en los dieciseisavos de final, reactivando el interés por los ecuatorianos que dejaron huella en clubes nacionales. REUTERS/Jeenah Moon

El contexto actual del Mundial 2026, con México y Ecuador frente a frente en los dieciseisavos de final, vuelve a poner en el centro a aquellos jugadores ecuatorianos que dejaron huella en clubes nacionales.

Álex Aguinaga y los pioneros del éxito

La historia de los ecuatorianos en la Liga MX inicia con nombres que abrieron el camino para las siguientes generaciones. La llegada de estos jugadores cambió la dinámica y el palmarés de varios clubes mexicanos.

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Ítalo Estupiñán debutó en Toluca en 1975 y fue el primer ecuatoriano en ser campeón de liga. Más tarde, repitió la hazaña con Puebla y jugó también en América y Atletas Campesinos .

Álex Aguinaga se consolidó en Necaxa , donde ganó tres títulos de liga, una Copa MX, un Campeón de Campeones y dos Copas de la Concacaf. Fue capitán y motor del equipo en los años noventa.

Carlos Torres Garcés y Rómulo Dudar Mina también formaron parte de esa primera oleada, aunque su paso fue más breve.

Álex Aguinaga se consolidó en Necaxa, ganó tres títulos de liga y sumó Copa MX, Campeón de Campeones y dos Copas de la Concacaf como capitán en los años noventa. (Mexsport)

Así, estos pioneros sentaron las bases para que el futbolista ecuatoriano se volviera presencia habitual y exitosa en el futbol mexicano.

Los delanteros que marcaron época

En la zona ofensiva, los ecuatorianos se han distinguido por su gran carisma dentro del área rival. Su influencia se ha reflejado tanto en títulos como en récords de goleo.

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Christian Benítez brilló en Santos Laguna y América . Logró 110 goles en México, fue campeón de liga y campeón de goleo individual.

Enner Valencia debutó en Pachuca , donde fue campeón de goleo, y después ganó dos títulos de liga con Tigres . Volvió a Pachuca en 2025, donde se mantiene como referente.

Agustín “Tin” Delgado destacó en Necaxa y Pumas, sumando títulos nacionales e internacionales.

Christian "Chucho" Benítez destacó en Santos Laguna y América, alcanzando 110 goles en México y sumando campeonato de liga y título de goleo individual.(Twitter/@therealzeke7077)

El legado de estos atacantes permanece como referencia para los nuevos talentos de Ecuador que llegan a la Liga MX.

Goles, títulos y los referentes actuales

La última década sumó más nombres al historial ecuatoriano, consolidando una generación que sigue vigente en el futbol mexicano y continental.

Ángel Mena se volvió figura en León , fue campeón de liga, líder de goleo y pieza clave del ataque.

Walter Ayoví aportó títulos de liga y Concacaf con Monterrey, además de su presencia en Pachuca y Dorados.

Michael Arroyo ganó títulos de liga y Concachampions con América, recordado por su habilidad en el regate y goles decisivos.

Pedro Vite llegó a Pumas como mediocampista ofensivo, aportando creatividad y juventud en la plantilla universitaria.

Jordy Caicedo, Andrés Micolta, Jordan Sierra y Jefferson Intriago mantienen la presencia ecuatoriana en Atlas, Pachuca, Querétaro y Mazatlán, sumando minutos y experiencia en la liga.

Ángel Mena, Walter Ayoví, Michael Arroyo, Pedro Vite y otros ecuatorianos sostienen la presencia en la Liga MX. EFE/Luis Ramírez

La conexión entre México y Ecuador continúa activa en cada torneo, con futbolistas que suman minutos, goles y títulos en la Liga MX y mantienen vivo el legado sudamericano.

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