México

Polémica por coronación de Verónica Castro como ‘Reina Estrella Aliada 2026’ en Marcha LGBTIQ+ en CDMX

La actriz agradeció la distinción ante miles de personas que se reunieron frente al Palacio de Bellas Artes

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Cuatro personas en un evento. Verónica Castro recibe un tocado de una persona rubia. Otro hombre con sombrero sonríe. Hay un micrófono y una pantalla colorida al fondo
Verónica Castro recibe un tocado como Reina Estrella Aliada 2026 en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ de la Ciudad de México. (Instagram: @frankfavela)

La actriz en retiro Verónica Castro reapareció públicamente el sábado 27 de junio durante la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la Ciudad de México, donde fue coronada por la comunidad como “Reina Estrella Aliada 2026″.

No obstante, la distinción tuvo una reacción contrastante entre integrantes de la diversidad sexual. Mientras miles de personas reunidas frente al Palacio de Bellas Artes celebraron el reconocimiento, figuras clave dentro del movimiento LGBTIQ+ rechazaron el nombramiento al considerar que los organizadores de la marcha priorizaron darle visibilidad mediática a la congregación aprovechando la fama de una figura pública que no representa al colectivo.

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Así fue la coronación de Verónica Castro

Aparentemente, las diferencias fueron anticipadas por los organizadores y la propia actriz. Angelo Diep, presidente del comité organizador Gay Pride CDMX, confesó que tuvieron que convencer a Castro, quien temía por la presencia de la prensa.

Tras coronarla, Diep dedicó unas palabras a la artista: “La reina es como tú hace 20 años, 30 años. Los inspiraban a ser nosotros mismos, a no tener miedo, a siempre dar la cara y aceptar con orgullo quiénes somos. Gracias por estar aquí en el escenario del Gay Pride. Que Dios bendiga siempre tu corazón. Larga, larga vida a la reina”, expresó entre aplausos de la multitud.

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Cuatro personas en un escenario. Una mujer de cabello gris recibe una corona puntiaguda. La acompaña otra persona colocando la corona. Un hombre con sombrero y gafas sonríe
La actriz Verónica Castro recibe la corona de "Reina Estrella Aliada 2026" durante la 48ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la Ciudad de México, el 27 de junio. (X: Captura de video)

La algarabía en las calles contrastó con una gran cantidad de comentarios en X —antes Twitter— que cuestionan la representatividad de Verónica Castro. Algunos usuarios afirmaron que la actriz se ha distanciado de la comunidad, especialmente tras el escándalo sobre su supuesta relación con la presentadora Yolanda Andrade.

“Me acuerdo cómo andaba ofendida con lo de Yolanda, parecía que la habían acusado de un crimen, en fin”, indicó una tuitera, cuya opinión pronto se viralizó.

Alejandra Bogue rechaza coronación de Verónica Castro

Paralelamente, Alejandra Bogue, actriz, bailarina y presentadora mexicana que es un ícono histórico para la comunidad LGBTIQ+ en México, definió el nombramiento como un error de parte de los organizadores del Gay Pride CDMX.

En entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento.

“Honestamente, no, porque estarías utilizando a una figura como Verónica Castro, que desde los sesenta la estás utilizando para agarrar bonos y visibilidad. Y no me parece justo. No me parece justo ni para la señora Castro ni para las personas, y me parece injusto de la gente que lo está haciendo. Me parece una grosería y una falta de respeto”.

Sin mencionar controversias pasadas, las expresiones de “La Bogue” resonaron en X, donde cientos de usuarios recordaron una serie de comentarios controversiales hechos por Verónica Castro en 2019.

Dos publicaciones de Twitter con comentarios sobre la elección de la Reina del Orgullo Gay y un retrato en primer plano de Yolanda Andrade
Usuarios de redes sociales manifiestan posturas diversas sobre la designación de Verónica Castro como Reina del Pride 2026 en Ciudad de México, con una imagen de Yolanda Andrade. (X)

Yolanda Andrade acusó públicamente a Verónica Castro de homofobia

En 2019, la presentadora de televisión Yolanda Andrade aseguró haber mantenido un romance con la actriz. Incluso, afirmó que se habían casado de manera simbólica en Ámsterdam.

En respuesta, Verónica Castro declaró al programa Abramos la conversación que en esta vida no sería lesbiana: “Yo creo que vienen bromeando desde que Manolo (Caro) fue al programa de ellas (Montse y Joe) y fue a decir que Yolanda iba a trabajar en la serie e iba a salir de mi pareja... Le dije a Yolanda que por supuesto que no me voy a casar; en esta vida no, no voy a ser lesbiana en esta vida”, aseguró la actriz.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Andrade repudió las expresiones al considerarlas peyorativas. En declaraciones para medios en Argentina, acusó a la actriz de homofobia.

“El hecho de que ahora Verónica sea homofóbica y que diga que nunca será lesbiana ni en esta vida ni en la otra, eso también es un detalle muy importante, porque hay abuelas que son de su generación, hay mamás, gente que la quiere mucho, entonces esa palabra es tan ofensiva para muchas personas, que creen que es malo, y tú sabes que mucha gente hemos sufrido el bullying”.

Desde entonces, Verónica Castro y Yolanda Andrade no han retomado su amistad, incluso cuando en los últimos dos años la presentadora sinaloense ha enfrentado problemas de salud que han puesto en riesgo su vida.

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