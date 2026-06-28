Ramin Rezaeian, jugador de Irán, dedica emotivo mensaje a México: “Nos han llenado de amor inolvidable”

Ramin Rezaeian festeja un gol en la Copa del Mundo. Reuters/Troy Wayrynen

Ramin Rezaeian, defensor de la Selección de Irán, publicó en sus redes sociales un conmovedor mensaje que tocó el corazón de todo México, especialmente de los ciudadanos que radican en Tijuana, donde los iraníes se sitúan mientras continúa su participación en el Mundial 2026.

Poco después de su último cotejo disputado en fase de grupos, contra la Selección de Egipto, donde Irán estuvo cerca de ganar en el último minuto de no ser por el gol que le anuló el árbitro, el jugador Ramin Rezaeian agradeció a nuestro país por la “cálida hospitalidad” que ha recibido su delegación en Tijuana.

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“En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable", dice su escrito.

“Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo, que nos han hecho sentir como en nuestro segundo hogar. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes", agregó Ramin Rezaeian quien ilustró su publicación con una selfi donde la bandera de México embellece la imagen.

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El jugador de Irán mostró su gratitud por el amor y hospitalidad de México (X / Ramin_Rezaian_)

Volvieron a Tijuana por la madrugada

La Selección de Irán, debido a restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos, tiene que regresar a México inmediatamente después de cada partido del Mundial 2026. Su base está en Tijuana y, tras el empate ante Egipto en Seattle, el equipo iraní regresó a territorio mexicano alrededor de las 4 de la madrugada.

Previo a cada uno de sus partidos de la Copa del Mundo, la afición de Tijuana muestra su apoyo a la Selección de Irán. Esta experiencia, según relatan los jugadores, marcó positivamente su paso por el país durante la justa de verano. Además, tras el empate con Egipto, el defensa Ramin Rezaeian reiteró su agradecimiento y el respeto hacia el pueblo mexicano.

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Mehdi Taremi arremete contra la FIFA

Mehdi Taremi aplaude a su equipo por el esfuerzo dado vs Egipto. REUTERS/Carlos Barria

Mehdi Taremi, capitán de la Selección de Irán, se lanzó contra la FIFA porque califica como un “desastre” la organización del Mundial 2026. El delantero denunció que su equipo enfrenta constantes problemas logísticos y migratorios, ya que no puede permanecer en Estados Unidos y debe regresar a Tijuana tras cada compromiso.

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? ¡No sé! Díganme un nombre”, manifestó Mehdi Taremi.

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De la misma forma, el jugador iraní sostuvo que sus compañeros y el staff pasan por controles migratorios en cada desplazamiento, situación que genera cansancio y afecta su rendimiento, señalando que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió resolver esos problemas luego de su debut contra Nueva Zelanda, pero asegura que no hubo cambios y que “la FIFA no ha hecho nada”.

“Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, reclamó el capitán iraní.

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El capitán de Irán Mehdi Taremihabla con sus compañeros durante el partido ante Egipt en Seattle, USA. EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

Por su parte, Amir Ghalenoei, seleccionador del equipo persa, respaldó las críticas y pidió a la FIFA que no se vuelva a repetir la historia de Irán con ninguna otra selección en torneos de esta envergadura. “No permitan que los anfitriones traten a los equipos y jugadores de la misma manera en el futuro”.