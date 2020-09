En vivo el 2o informe de gobierno de AMLO: “Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinde su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Al evento, programado para las 9 de la mañana en el Patio de Honor, fueron invitadas 70 personas debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus; el año pasado fueron 500 las personas que asistieron al evento.

La ceremonia inició con un minuto de silencio en homenaje por las víctimas mortales del COVID-19, seguido de los honores a la bandera.

REUTERS/Henry Romero

El presidente López Obrador comenzó su mensaje asegurando que la corrupción “era la peste” que originó la crisis en México.

“Era la corrupción y ahora no tengo la menor duda, la peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo... Estoy convencido que transformar es moralizar”, dijo el mandatario.

Información en desarrollo...