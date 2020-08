“Tenemos para lo fundamental”: López Obrador aseguró que hay finanzas públicas sanas pese a la crisis por el COVID-19

EFE/Sáshenka Gutiérrez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes y previo a su Segundo Informe de Gobierno, que hay finanzas sanas y “no hay nada que temer” respecto a que se agrave la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19.

“Tenemos finanzas públicas sanas, no hay nada que temer tenemos para lo fundamental, no va haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va haber inflación, no se reducen , al contrario se amplían los montos destinados a los pobres, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, se cuenta ya con presupuesto y ya vamos saliendo, nada más que mañana voy a fundarlo, porque si no ya mañana nadie va a ver el Informe”, indicó el mandatario mexicano.

