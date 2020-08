“Cada quien tiene su medición”: López Obrador aseguró que el 70% aprueba se quede como presidente

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que “cada quien tiene su medición”, al referirse a los datos que publicaron algunos medios de comunicación en donde señalan que la popularidad del mandatario cayó al 56 %.

López Obrador reprochó que dichas encuestas se realicen a los lugares donde viven los integrantes del Frente Anti Amlo (FRENAA), además aseguró que en la encuesta internacional que mide a los jefes de Estado, ocupa el segundo lugar.

“Es que la encuesta del Reforma está cuchareada, es que desean, pues ya me los imagino, que hacen la encuesta y estamos bien, quitenle o preguntenle nada más a ciertos sectores, vayanse a donde viven los de FRENAA, donde están los intelectuales orgánicos, vayanles a preguntar a ellos. Pero es entendible todo esto.

Foto: Gobierno de México.

Yo tengo mi encuesta, 70% , 65, 64 % de aprobación y a la pregunta: si hoy fuese la elección de que se quede o se vaya ́, traigo 70% que me quede, 25% que me vaya y 5% que le da igual.

Me he mantenido, hay una encuesta internacional donde se mide a los jefes de Estado, estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia 2 puntos, pero cada quien tiene su medición.

Pero a ver, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, Reforma dice que traigo el 56 % , y yo gané con 31 millones de votos, cuánto es el 56 % de 80 millones de ciudadanos; 45 millones, o sea estoy 14 millones arriba, aún con la encuestas de Reforma, Gracias al pueblo que es mi ángel de la guarda, gracias gracias, muchas gracias , por eso no voy a fallarle, porque sin su resguardo no sería nada”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...