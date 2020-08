Procedentes de al menos 22 estados de la República, integrantes del FRENAAA se manifiestan en la CDMX para exigir renuncia de AMLO

Integrantes del FRENAAA se manifestaron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución este domingo (Foto: Twitter@OficialFrenaaa)

Manifestantes procedentes de al menos 22 entidades de la República iniciaron este domingo protestas en la Ciudad de México para exigir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

En las inmediaciones del Monumentos de la Revolución se congregaron integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) de los estados de Guerrero, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, entre otros.

“Informas y te vas!!! Orgulloso de mis compañeros valientes, dignos, libres que hacen que las cosas sucedan A FRENA, nada lo frena Hoy no había lugar en Monumento a la Revolución y el zócalo con vallas, fue tomado por el Pueblo de México”, dice un mensaje publicado en la cuenta oficial del movimiento.

Así pues, los organizadores convocaron a los simpatizantes del frente a una manifestación para exigir la renuncia de López Obrador y salvar a México de la división.

#SomosMexico una cita con la historia. Domingo a las 11 Monumento al la Revolución CDMX. Dispuestos a salvar México de la división, el resentimiento; un pueblo que llora, que grita, que sangra. Salvaremos nuestra bandera, escudo nacional, y familias de una agenda extranjera

Convocatoria a simpatizantes del FRENAA para manifestarse en la CDMX difundia en redes sociales (Foto: Twitter @OficialFrenaaa)

El pasado viernes 28 de agosto, López Obrador dio por terminado, en menos de 20 minutos, un evento de su gira por el noreste del país en Reynosa, Tamaulipas. Esto debido a la gran congregación de personas que se reunieron sin respetar la “sana distancia” establecida por la Secretaría de Salud (SSa) para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus.

“Me da mucho gusto estar con ustedes. No le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia del COVID-19. Tenemos que cuidarnos mucho, pero entiendo también que hay mucha pasión y muchos deseos de manifestación, de hablar, de expresarnos”, señaló López Obrador.

“No voy a hablar mucho porque no quiero que nos sigamos juntando. Porque no queremos, la verdad, que haya contagios. Ya van a venir mejores tiempos y ya voy a andar en las calles, voy a abrazarles, nos vamos a tomar fotos y vamos a estar como siempre, muy cerca, pero ahora tenemos que guardar distancia, cuidarnos mucho”, agregó.

Un día antes, el mandatario ya había suspendido un evento en Matamoros debido a que la “pandemia sigue activa”.

Imagen de la manifestación del Frente Nacional Anti AMLO difundida por usuarios en redes sociales (Foto: Twitter@Vania_Lopez99)

El mandatario dijo sentirse muy apenado por el número de personas que asistieron al mitin, por lo que aseguró que su mensaje no iba a prolongarse y los invitó a abandonar el sitio.

Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando

“Se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero. Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos mucho tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando”, completó.

Asimismo, el titular del ejecutivo agradeció el apoyo de la gente y aseguró que próximamente acudiría a tomarse fotos y dar abrazos.

No podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud. Un abrazo virtual, un abrazo como si nos lo estuviésemos dando así, cariñoso, fraterno, amor con amor se paga, muchas gracias

