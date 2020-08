Ciudadanos solidarios comparten su internet para estudiantes que no pueden pagarlo

Foto: Captura de pantalla Multimedios TV

Millones de alumnos en México regresaron a clases esta semana y a pesar de que muchos están preparados a otros les cuesta más debido a que no pueden pagar internet o no puede quedarse en casa a verlas clases por televisión mientras sus padres salen a trabajar, es por ello que varios ciudadanos solidarios han compartido su wi-fi para apoyar durante esta pandemia.

Es el caso de la tortillería La Abuela que incluso habilitó una camioneta descompuesta como un espacio para que los estudiantes que lo necesiten puedan tomar ahí sus clases a distancia.

La idea nació de los propietarios de la tortillería, Fernando lozano y su familia, quienes buscan apoyar a los afectados por la pandemia de COVID-19.

La camioneta, que fue habilitada con una computadora y un espacio para que los niños estudien, se encuentra estacionada en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

El restaurantero ofreció su internet a estudiantes

Dueño de restaurante comparte su internet a niños

Édgar Núñez Magaña, chef de cocina mexicana y director ejecutivo de Sud777 y Comedor Jacinta apoyará en esta difícil situación económica los estudios de niños y jóvenes, al compartir su internet gratis en sus restaurantes.

A través de su cuenta de redes sociales, el chef mexicano invitó a los estudiantes a acudir a cualquiera de sus restaurantes en caso de requerir de esta herramienta.

El requisito es mandarle un mensaje directo a través de su cuenta de Twitter (@EdgarNunezM).

El restaurante Sud777 de comida mexicana contemporánea de temporada se ubica en Boulevard de la Luz 777, en la colonia Pedregal.

Mientras que Comedor Jacinta, una casa de comidas y cenas, se ubica en Virgilio 40, esquina con Emilio Castelar en Polanco.

La propuesta fue aplaudida por los internautas quienes celebraron que apoye a los estudiantes.

Foto: Captura de pantalla Imagen TV

Donaron una laptop a hermanitos que toman clases en la calle

Dos hermanitos que toman sus clases en la calle mientras su mamá se dedica a vender tacos recibieron el apoyo de los ciudadanos al verlos tomar clase conectados al internet de un poste del C5, por lo que les donaron una computadora laptop.

Daniela y Miguel, toman sus clases conectados a la red Wifi gratuita de un poste de las cámaras de video vigilancia del C5, ya que no pueden quedarse en casa solos y acompañan a sus padres en su trabajo.

Leonarda y Miguel, padres de los dos pequeños, venden tacos de canasta todos los días en Miramontes y Cerro San Antonio, para que a sus hijos no les falte nada y sigan estudiando, expresaron para la televisa Imagen Noticias.

(Foto: Twitter @ClaudiaAdame)

Una mujer habilitó su cochera en Durango a estudiantes

Una mujer de Durango se viralizó en redes sociales, después de compartir en Twitter su generosa iniciativa para ayudar a los estudiantes que no cuentan con Internet, y que pronto comenzarán el ciclo escolar 2020-2021.

Con un letrero colgado en la entrada de su estacionamiento, Claudia Adame ofrece WIFI gratis a los alumnos que no disponen de conexión en sus casas. Para que puedan estudiar, habilitó el espacio de la cochera con escritorios y sillas, así como con gel antibacterial.

“Tengo en mi cochera: Internet, sillas, mesas. Si eres estudiante toca el timbre. ¡Es gratis! 7 AM - 5 PM. ¡Sólo estudiantes! Máximo dos personas al mismo tiempo!”, se lee en la cartulina que colocó en el exterior de su vivienda.

(Foto: Twitter @ClaudiaAdame)

La idea, en realidad, se le ocurrió a su hija Ángela, una alumna de secundaria de 13 años que al saber que las clases se reanudarían el 24 de agosto a distancia, sintió que era necesario apoyar a los niños que no pudieran acceder a los contenidos en línea, realizar la tarea digital o presentarse a exámenes virtuales. Su madre accedió, y después de acondicionar la cochera y organizarse, lo publicaron a través de redes sociales para animar a otras personas a imitar su proyecto.

“Voy a apoyar esta iniciativa de mi hija, me va a ayudar a aliviar la pena que me causa que los niños con ganas de aprender se vean afectados por el #COVID19mx. Quizás quieran unirse o puedan promover. #AbreTuCochera por nuestros niños. Solo me faltan dos sillas”, escribió Adame en su cuenta de Twitter (@ClaudiaAdame).

