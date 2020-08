“Si eres estudiante tengo en mi cochera Internet, sillas y mesas”: la generosa iniciativa de una mujer que comparte su Wifi en Durango

(Foto: Twitter @ClaudiaAdame)

Una mujer de Durango se viralizó en redes sociales, después de compartir en Twitter su generosa iniciativa para ayudar a los estudiantes que no cuentan con Internet, y que pronto comenzarán el ciclo escolar 2020-2021.

Con un letrero colgado en la entrada de su estacionamiento, Claudia Adame ofrece WIFI gratis a los alumnos que no disponen de conexión en sus casas. Para que puedan estudiar, habilitó el espacio de la cochera con escritorios y sillas, así como con gel antibacterial.

“Tengo en mi cochera: Internet, sillas, mesas. Si eres estudiante toca el timbre. ¡Es gratis! 7 AM - 5 PM. ¡Sólo estudiantes! Máximo dos personas al mismo tiempo!”, se lee en la cartulina que colocó en el exterior de su vivienda.

La idea, en realidad, se le ocurrió a su hija Ángela, una alumna de secundaria de 13 años que al saber que las clases se reanudarían el 24 de agosto a distancia, sintió que era necesario apoyar a los niños que no pudieran acceder a los contenidos en línea, realizar la tarea digital o presentarse a exámenes virtuales. Su madre accedió, y después de acondicionar la cochera y organizarse, lo publicaron a través de redes sociales para animar a otras personas a imitar su proyecto.

“Voy a apoyar esta iniciativa de mi hija, me va a ayudar a aliviar la pena que me causa que los niños con ganas de aprender se vean afectados por el #COVID19mx. Quizás quieran unirse o puedan promover. #AbreTuCochera por nuestros niños. Solo me faltan dos sillas”, escribió Adame en su cuenta de Twitter (@ClaudiaAdame).

Claudia contrató un plan de 350 pesos e instaló un conector para ampliar la señal del Wifi (Foto: Twitter @ClaudiaAdame)

Para proporcionar Internet a los estudiantes, contrató un plan de Telcel de 350 pesos. Además, su hermano le instaló un módem extra para ampliar la señal del Wifi y que la conexión llegara hasta la cochera.

“Me quedé pensando que mi hija estudia todo el tiempo y me preocupa que ella un día se quede sin Internet, pero al prestar mi red a otras personas creí que esta se saturaría y afectaría a ella, por lo que decidí poner Internet sólo para la cochera ampliando la red”, dijo Claudia, en declaraciones al diario Milenio.

Según explicó esta madre de Durango, hay ciertas normas para ingresar al área improvisada de estudio. La primera y más importante es utilizar en todo momento cubrebocas y llevarlo de forma adecuada, para evitar contagios de COVID-19. Si el alumno no cuenta con mascarilla, ellas se lo proporcionarán. Además, deberán hacer uso de los geles antibacteriales que colocó sobre las mesas.

El horario de entrada, por su parte, es de 07:00 de la mañana a 17:00 horas, y solo pueden acceder dos personas a la vez. La contraseña del día estará colocada en otra cartulina, y se cambiará cada noche. Los interesados tendrán que llevar su ordenador, su Ipad, o su Iphone. Y aunque está restringido a estudiantes, no se controlará si los niños dedican todo el tiempo a sus tareas.

“La contraseña del día la colocaré de 07:00 a 15:00 horas para que tengan la posibilidad de que hagan sus tareas, pero si en esa posibilidad quieren jugar un ratito que lo hagan, pues que lo usen; no voy a estar vigilándolos, y en la noche sí cambiar la contraseña”, añadió en entrevista con el medio mexicano.

(Foto: Twitter @ClaudiaAdame)

La cochera aún no está abierta, y Claudia espera comenzar a partir del 8 de agosto.

“Tengo calculado empezar el próximo 8 de agosto, porque algunos ya están en clase y tengo una amiga que me dijo que en las universidades empezarán muy tarde y que hay otros que ya están en clase. Decidí hacerlo al ritmo de mi hija porque ella empieza clases el 10 de agosto”, explicó.

De momento, espera que su idea sea útil y que los niños y jóvenes de su colonia que necesitan Internet para estudiar puedan hacerlo.

Según informó recientemente el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, las clases regresarán el próximo 24 de agosto a distancia. Los estudiantes que no cuenten con conexión a la red, podrán seguir el temario a través de la televisión, la radio, y los libros de texto.

