“Pecado detestable”: la indignante frase homófoba por la que destituyeron a una funcionaria de Colima

La funcionaria Esmeralda Cárdenas Sánchez, secretaria del Ayuntamiento de Colima fue relevada de su cargo luego de compartir una cita bíblica que señalaba a la homosexualidad como “un pecado detestable”.

La secretaria, afín al Partido Acción Nacional (PAN), realiza constantemente publicaciones de imágenes genéricas con citas bíblicas a través de su cuenta pública de facebook personal, que se acumulan por centenas en su perfil.

“No practiques la homosexualidad, al tener relaciones con un hombre como si fuera una mujer es un pecado detestable”, señala la cíta bíblica en cuestión.

El alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán, se expresó públicamente sobre la publicación de la secretaria relativa a la homosexualidad desde la semana pasada, y manifestó su rechazó ante cualquier tipo de discriminación y luego hizo un llamado a la funcionaria para que explicara su publicación y que ofreciera disculpas públicas.

Esmeralda Cárdenas, secretaria del Ayuntamiento de Colima, publicó esta cita bíblica en sus redes y provocó furor por su contenido homófobo. (Foto: Especial)

“Reitero que dicha publicación en ningún momento refleja el sentir o pensar, ni de un servidor, ni de la administración que represento. En mi gobierno cabemos todos y todas, sin excepción de ningún tipo”, señaló el alcade de Colima.

Sin embargo, Esmeralda Cárdenas decidió negarse a disculparse, según lo expresa en otra publicación de sus redes sociales. Derivado de lo que publicó en redes sociales, el alcalde Morán anunció públicamente su destitución del cargo de secretaria.

“Le agradezco el profesionalismo y dedicación que le distingue como una mujer dedicada al servicio de Colima y su gente”, señaló el alcalde.

En las últimas horas, la ex funcionaria Esmeralda Cárdenas explicó la sucesión de acontecimientos que llevaron a su destitución, pero en lugar de deslindarse de su publicación homófoba defendió su negativa a expresar disculpas y criticó la decisión de destituirla.

Tras una publicación homófoba de la secretaria del Ayuntamiento, el alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morá, anunció la destitución de la funcionaria. (Foto: captura de pantalla)

“Derivado de una de mis publicaciones (Levítico 18:22) en mi perfil personal se me pide que haga una disculpa pública. A lo cual por no estar dirigida mi publicación a nadie en lo particular y no haber tenido ninguna conducta personal que afecte a persona alguna, dije que no, por ser mi derecho humano de libre expresión y de libertad de creencias”, señaló Esmeralda en redes sociales.

Esmeralda Cárdenas fue regidora en el municipio de Colima, entre 2015 y 2018, antes de ser secretaria del Ayuntamiento. Fue también diputada local en la misma entidad, de 2003 a 2006, por el partido Movimiento Ciudadano; y diputada federal de 2006 a 2009, por el Partido Acción Nacional.

Luego de ser destituida del cargo que desempeñaba como secretaria, la ahora ex funcionaria criticó la decisión del alcalde y dijo sentirse discriminada a través de una publicación en redes sociales en la mañana de este martes 25 de agosto.

“Hoy siento que sobre mi persona se ha cometido una injusticia, me siento discriminada por mi fe en Cristo Jesús y limitada en mi derecho a expresarme libremente respetando a los demás”, señala una publicación de facebook de la ahora ex funcionaria.

A pesar de que Esmeralda Cárdenas Sánchez se ha negado a pedir disculpas por la publicación en contra de la población homosexual, la imagen con la cita bíblica en cuestión ya no aparece en sus redes sociales.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, este lunes 24 de agosto, se designó a Sandra Viviana Ramírez Anguiano, como nueva Secretaria del Ayuntamiento de Colima.

