La cantidad de pruebas para detectar COVID-19 depende de los casos sospechos: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que el lineamiento de vigilancia epidemiológica no ha cambiado respecto a la indicación de hacer pruebas y que la cantidad de los exámenes realizados depende cuántas personas con síntomas son detectadas como casos sospechosos.

De manera que, “si éstas han bajado, en la medida que bajó el número de casos sospechosos, se hacen menos pruebas”, acotó.

Además señaló que ante el avance la epidemia en el país, incrementó el porcentaje de muestreo hasta llegar casi al 100 por ciento.

Donde vemos un descenso de la epidemia, la epidemia va a la baja, el porcentaje de personas con muestra no sólo no va a la baja, ha subido. Entonces no hay ninguna indicación ni la práctica de reducir el muestreo, en tanto lleguen personas con síntomas, se identifiquen como casos sospechosos, se les tomará una muestra para diagnóstico