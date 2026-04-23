¿Se puede desinfectar la esponja de la cocina usando vinagre?

El vinagre es uno de los remedios caseros más usados para la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esponja de trastes es uno de los objetos más utilizados en la cocina y, al mismo tiempo, uno de los que más fácilmente acumulan bacterias.

El contacto constante con restos de comida y humedad crea un ambiente ideal para la proliferación de microorganismos que pueden poner en riesgo la salud familiar.

Por eso, la desinfección regular de la esponja resulta fundamental para evitar la contaminación cruzada y mantener la higiene en la preparación de los alimentos.

Y si bien el vinagre es uno de los remedios caseros más usado para la limpieza y desinfección en el hogar, aquí te contamos si resulta efectiva también para este artefacto.

La esponja de trastes es uno de los artefactos que más bacterias acumula. Foto: (iStock)

Diversos estudios señalan que el vinagre no es suficiente para desinfectar por completo una esponja de cocina.

A pesar de sus beneficios conocidos, especialistas señalan que no se recomienda desinfectar la esponja de la cocina solo con vinagre.

Y es que aunque el vinagre tiene propiedades antimicrobianas y puede ayudar a reducir algunas bacterias, no elimina eficazmente todos los microorganismos patógenos presentes en una esponja, como Salmonella o E. coli.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y expertos en salud sugieren que métodos como el uso de lejía (cloro), el microondas (humedeciendo la esponja antes de calentarla) o el lavavajillas con ciclo de alta temperatura resultan más efectivos para eliminar bacterias y gérmenes.

Si decides usar vinagre como medida complementaria, es importante combinarlo con otras prácticas de higiene y reemplazar la esponja frecuentemente.

El vinagre no elimina totalmente bacterias como Salmonella y E. coli, por lo que no se recomienda su uso exclusivo para desinfectar esponjas de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar y desinfectar una esponja de cocina

Para limpiar y desinfectar una esponja de cocina de manera efectiva, se recomiendan los siguientes métodos:

Microondas: Humedece bien la esponja (nunca la pongas seca para evitar riesgo de incendio) y colócala en el microondas durante 1 a 2 minutos a máxima potencia. Este método elimina la mayoría de las bacterias. Deja enfriar antes de manipularla.

Lavavajillas: Coloca la esponja en la rejilla superior y ejecuta un ciclo completo con agua caliente y secado. El calor y el detergente ayudan a desinfectarla.

Lejía (cloro): Sumerge la esponja en una mezcla de 1 parte de cloro por 9 partes de agua durante 5 minutos. Enjuaga bien antes de volver a usarla.

Agua hirviendo: Hierve la esponja en agua durante al menos 5 minutos para eliminar bacterias y gérmenes.

Consejos adicionales:

Exprímela bien después de cada uso y deja secar en un lugar ventilado.

Cambia la esponja cada una o dos semanas, o antes si presenta mal olor o desgaste.

Evita mezclar la esponja de la cocina con la de otros usos para prevenir la contaminación cruzada.

Si bien estos métodos ayudan a reducir la carga bacteriana, pero ninguna esponja es completamente segura tras un uso prolongado, por eso es importante reemplazarlas con frecuencia.

Cuáles son los riesgos a la salud de no cambiar la esponja de los trastes con regularidad

No cambiar la esponja de los trastes con regularidad representa varios riesgos para la salud, principalmente por la acumulación de bacterias y otros microorganismos dañinos.

Estos son los principales peligros:

Proliferación de bacterias patógenas

Contaminación cruzada

Presencia de hongos y moho

Malos olores y deterioro de los utensilios

Reducción de la eficacia de limpieza

Mantenerla limpia y reemplazarla con frecuencia es clave para prevenir enfermedades y cuidar la salud familiar.