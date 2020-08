Vacuna contra COVID-19: Cofepris ya prepara los lineamientos para la que desarrollan AztraZeneca y la Universidad de Oxford

La Cofepris inició los preparativos para la evaluación y producción de la vacuna contra COVID-19 (Foto: Cofepris)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició los preparativos para la evaluación y producción de la vacuna contra el COVID-19.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia realizó la primera reunión de trabajo para planear la producción de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, AstraZeneca y Laboratorios Liomont en sus instalaciones.

En este sentido, la Cofepris conformó un grupo de trabajo integral y transversal entre las áreas técnicas de la misma y los expertos de los laboratorios para lograr optimizar los tiempos de producción de la vacuna.

“Su función será atender, paso a paso y con celeridad, los requerimientos regulatorios para la producción de la vacuna y así cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia necesarios”, destacó.

La dependencia sanitaria señaló que se trata de un proceso que tiene el objetivo de poder acceder a la vacuna con la mayor rapidez posible (Foto: EFE)

Adicionalmente, señaló que espera contar con los resultados de los estudios clínicos de la vacuna en humanos entre octubre y noviembre de este año, y de ser favorables, la producción de la misma iniciará de inmediato.

Se trata de un proceso que tiene el objetivo de poder acceder a la vacuna con la mayor rapidez posible, “cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, eficacia y calidad”, aseguró la dependencia recientemente adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dirigida por Hugo López-Gatell.

En la reunión participaron el titular de la Cofepris, Dr. José Alonso Novelo Baeza; la presidenta y gerente de Asuntos Regulatorios de AztraZeneca, Dra. Sylvia Varela y Lic. Gabriela Posada, respectivamente; y por Liomont, su director general de Laboratorios Liomont, Ing. Alfredo Rimoch, así como el Dr. Sergio Valentinotti, Dra. Alicia Galván y Lic. Edgar Rodríguez.

Los equipos de ambas empresas presentaron información sobre el proceso que se llevará a cabo, así como la participación de cada uno de los actores involucrados en la producción y comercialización de la vacuna, incluyendo a la empresa ubicada en argentina, mAbxience, la cual será visitada próximamente por la autoridad sanitaria mexicana.

La fundación Carlos Slim destinará recursos para adelantar los tiempos y tener disponible la vacuna cntra COVID-19 con mayor rapidez para los mexicanos (Foto: EFE)

La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca espera ser avalada por la autoridad reguladora de Estados unidos, la FDA, para después ser evaluada por la Cofepris y así dar inicio a su producción y posterior distribución en el primer trimestre de 2020.

En este acuerdo, cobra relevancia la participación de la fundación Carlos Slim, la cual destinará recursos para adelantar los tiempos y tener disponible la vacuna para los mexicanos con mayor rapidez.

“Hay una aportación, no me corresponde a mí mencionar de qué monto, de la fundación, porque no pueden intervenir gobiernos, dado que no tiene fines de lucro todo el proceso de descubrimiento de esta vacuna”, señaló en conferencia de prensa matutina Carlos Slim Domit, hijo del magnate.

El presidente Andrés Manuel López obrador emitió un mensaje dominical sobre la pandemia por COVID-19 (Video: Twitter@Lopezobrador_)

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México tiene disponibles 25,000 millones de pesos para la investigación que está llevando a cabo la Universidad de Oxford y la farmacéutica AztraZeneca para desarrollar la vacuna contra la enfermedad de COVID-19.

Además, señaló que espera contar con resultados el próximo mes de noviembre.

Nos inscribimos en varias investigaciones que se están haciendo para contar con la vacuna, somos participantes en cinco procesos de investigación; sin embargo, tenemos muchas esperanzas en la que está llevando de acabo la Universidad de Oxford y AztraZeneca que ya está en fase 3 y se asegura que para noviembre vamos a tener ya resultados en México porque se va a fabricar en nuestro país, está participando la fundación Carlos Slim, estamos respaldando, tenemos disponibles 25,000 millones de pesos para que se aplique la vacuna de manera universal y gratuita una vez que se tenga aprobada su efectividad, entonces esto es una buena noticia por su certidumbre.

