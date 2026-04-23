La “Ruta de las Heroínas Indígenas” del Centrobús transforma la movilidad en el Centro Histórico

Un autobús eléctrico Centrobús de la Secretaría de Movilidad CDMX, parte de La Ruta de las Heroínas Indígenas

Con la presentación de la nueva Ruta de las Heroínas Indígenas del Centrobús, la Ciudad de México avanza en la visibilización del papel histórico de las mujeres indígenas y consolida un modelo de movilidad sustentable en el Centro Histórico.

El servicio dará inicio el 8 de mayo con 12 autobuses eléctricos y contará con dos circuitos, sumando 33 paradas en puntos emblemáticos.

Las unidades serán manejadas únicamente por mujeres, que han sido capacitadas previamente. Según la mandataria, esto permite “romper una barrera histórica” al demostrar que no existen oficios exclusivos de hombres en el transporte público.

Además, resaltó que la presencia de mujeres al volante favorece entornos más seguros, atención más respetuosa y envía un mensaje contundente de pertenencia a las mujeres usuarias.

Una operadora de Centrobus forma parte del nuevo sistema de transporte en CDMX con energía limpia y operado exclusivamente por mujeres.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, presentó la nueva ruta durante un acto realizado en el Zócalo, acompañada por representantes de los pueblos mazahua, tzotzil, tzeltal, mixteco y otomí.

El proyecto representa una inversión de 111 millones de pesos y consiste en unidades eléctricas con tecnología avanzada, accesibilidad universal y dispositivos de seguridad para los pasajeros.

En detalle, la ruta exterior abarca 6.2 kilómetros y la interior 5.8 kilómetros, conectando 33 paradas en lugares como el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, la Torre Latinoamericana, el Hemiciclo a Juárez y el Museo del Templo Mayor, para así cubrir 186 zonas de interés histórico y turístico.

Cultura en cada punto de la ruta

El objetivo de la ruta es reconocer a “grandes mujeres indígenas que resistieron, lucharon, cuidaron y sostuvieron pueblos y comunidades enteras”. Entre las figuras homenajeadas destacan Atotoztli, Tecuichpo Ixcaxochitzin, Malintzin, Eréndira, la Señora Seis Mono y Pupualtzin, quienes ahora tendrán presencia en el espacio público.

El secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, detalló que la nueva ruta contará con Wifi, GPS, cargadores USB para celulares, botones de pánico y acceso para personas con discapacidad.

El director general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos Rodríguez, informó que cada una de las 33 paradas tendrá tótems con pantallas táctiles que ofrecerán información en español, inglés, francés y chino. Los usuarios podrán consultar el tiempo de arribo de los autobuses y acceder a datos históricos y turísticos.

CDMX refuerza la movilidad sostenible e inclusiva

La activación de la Ruta de las Heroínas Indígenas forma parte del proceso de revitalización del Centro Histórico, al que se han destinado 100 acciones, entre ellas la iluminación en 42 kilómetros de calles. La tarifa será de cinco pesos, lo que representa una opción económica y moderna tanto para habitantes como para visitantes.

Entre los beneficios previstos están la integración eficiente con otros sistemas de transporte, el fortalecimiento de la movilidad sustentable y la preservación de la memoria colectiva sobre la participación de las mujeres indígenas en la historia nacional.

En cuanto a equipamiento, los autobuses incluyen cámaras de videovigilancia internas y externas, rampas y el sistema de arrodillamiento, además de herramientas de seguridad para mayor protección de los pasajeros. La difusión de las semblanzas de las 11 heroínas indígenas en las pantallas de cada parada acercará estas historias a las nuevas generaciones.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México suma una ruta emblemática al eje de electromovilidad y refuerza su visión feminista y multicultural, al integrarla como parte fundamental de su patrimonio histórico.

La capital del país fortalece, a través de esta propuesta, la inclusión, la memoria histórica y el avance en electromovilidad, trazando un rumbo para futuros esquemas de transporte público con perspectiva de género y reconocimiento del legado indígena.