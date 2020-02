Durante la asamblea nacional constitutiva de México Libre, en la que se terminó de establecer como partido político, el ex mandatario dijo que la organización surge como fuerza política para alzar la voz de los ciudadanos ante un gobierno que no escucha y un país “que está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y que sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez”.