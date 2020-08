Multarán a México Libre con 2.3 millones por aportaciones no identificadas

México Libre fue creado por el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala como oposición al actual gobierno (Foto: Cuartoscuro)

En medio de la búsqueda por convertirse en un partido político, la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) podría ser multada con 2.3 millones de pesos por irregularidades que fueron identificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE)

A México libre, creado por el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, se le señala por no presentar muestras de los servicios contratados, pero sí registrados al omitir los contratos, ni las credenciales de elector de los aportantes y recibir poco más de un millón de pesos de personas no identificadas.

El dictamen de Fiscalización del Consejo General del INE, consultado por El Universal, detalla que las irregularidades serán puestas a discusión y votación para determinar si se recibieron o no dichas aportaciones. Además de que podría darse vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE).

En total, seis de las siete organizaciones que buscan su registro tuvieron irregularidades en el financiamiento, por lo que las multas en total ascendieron a más de 4 millones de pesos.

Fue la Unidad Técnica de Fiscalización la que destacó en el infome que:

Las irregularidades atribuídas al sujeto obligado surgieron en el marco de la revisión de los informes de Organizaciones de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Nacional.

Otras de las organizaciones que fueron señaladas según el medio mexicano son Grupo Social, antes llamado Nueva Alianza, con una multa de 857 mil 985 pesos: Fuerza Social, con 719 mil 178 pesos; Redes Sociales Progresistas que tendrá que pagar 452 mil 612 pesos: Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, fue multado con 90 mil 116 pesos y Súmate a Nosotros, organización creada por el ex panista, Manuel Espino, deberá dar 10 mil 983 pesos por las irregularidades.

México Libre a la sobra de la polémica

El ex presidente fue señalado por Emilio Lozoya como parte de la red de corrupción que había en Pemex (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Calderón Hinojosa trata de que organización llegue a ser un partido político competitivo para las elecciones del 2021, mientras se mueve entre diversas controversias como el juicio del secretario de Seguridad de su sexenio, Genaro García Luna y las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Sobre esto, el ex presidente señaló que se trata de una “persecución sin fundamento ni derecho” por parte del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y su administración debido al partido político que quiere fundar para contender en las próximas jornadas electorales.

Esta aseveración va en referencia a México Libre, el partido político que, junto con su esposa Margarita Zavala, tiene amplias posibilidades de participar en las contiendas electorales del 2021.

Esto explica la persecución que sin fundamento ni derecho el presidente ha desatado contra nosotros, utilizando a la Justicia con propósitos políticos y contraviniendo la ley en materia de Admon de Justicia; ¡seguiremos adelante!. #MéxicoLibreVa

Anteriormente, Calderón calificó a México Libre como la mayor fuerza opositora del país “al tener más militantes que los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena”.

Durante la asamblea nacional constitutiva de México Libre, en la que se terminó de establecer como partido político, el ex mandatario dijo que la organización surge como fuerza política para alzar la voz de los ciudadanos ante un gobierno que no escucha y un país “que está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y que sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Felipe Calderón dice que México Libre ya es la mayor fuerza opositora del país

Felipe Calderón acusa persecución de AMLO porque “México Libre va” para el 2021

Qué es el narcoestado al que se refirió López Obrador y cuáles son todas sus características