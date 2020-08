Felipe Calderón acusa persecución de AMLO porque “México Libre va” para el 2021 (Foto: ENRIQUE ORDOÑEZ/CUARTOSCURO)

El ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) estimó que es víctima de una “persecución sin fundamento ni derecho” por parte del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y su administración debido al partido político que quiere fundar para contender en las próximas jornadas electorales.

Esta aseveración va en referencia a México Libre, el partido político que, junto con su esposa Margarita Zavala, tiene amplias posibilidades de participar en las contiendas electorales del 2021.

“Esto explica la persecución que sin fundamento ni derecho el presidente ha desatado contra nosotros, utilizando a la Justicia con propósitos políticos y contraviniendo la ley en materia de Admon de Justicia; ¡seguiremos adelante!. #MéxicoLibreVa”, escribió el ex abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) en su cuenta de Twitter.

Felipe Calderón puede lograr el registro de México Libre ante el INE (Foto: Cuartoscuro)

A este texto, el ex jefe del ejecutivo federal indexó una entrevista que el periodista Ciro Gómez Leyva realizó a Carlos Campos, director de Massive Caller, quien realizó una presentación de sus estimaciones en las que proyecta que el partido político impulsado por la ex pareja presidencial puede ganarle curules a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político que puso a AMLO al mando del poder ejecutivo, en la Cámara Baja.

Durante la entrevista para Grupo Fórmula, Campos explicó su metodología para establecer los números que presentaría y dijo México Libre podría obtener 10.33% de la Cámara de Diputados.

“En esta ocasión medimos al probable partido México Libre del ex presidente Felipe Calderón y al partido Encuentro Social, y hay muchas sorpresas en esta medición”, dijo durante el programa en vivo.

Felipe Calderón puso a Genaro García Luna como secretario de seguridad, hoy se le precesa por narcotráfico en EEUU (Fotoarte: Jovani Pérez Silva)

En la cuenta oficial de Twitter de la encuestadora explicaron que en la “segunda medición de intención de voto para el congreso federal” hicieron 300 encuestas, mismas que corresponden una por distrito, sólo que en esta ocasión midieron la intención del voto con dos nuevos partidos: Partido Encuentro Solidario (PES) y México Libre (ML).

Basado en estas 300 llamadas telefónicas, la empresa determinó que la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrían 308 curules, la alianza PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtendría 162, el PES tendría sólo 7 y la gran sorpresa fue saber que ML tendría 23.

Cabe recordar que esta encuesta no es determinante, pues no contempla candidatos independientes y los números siempre cambian conforme avanzan las campañas; no obstante, la encuestadora revela una tendencia por la manifestación de cierta parte del electorado que simpatiza con el partido de Calderón.

La encuestadora realizo 300 llamadas y determinó que ML puede ganar el 10% de los curules de la Cámara Baja (Foto: Twitter / @MassiveCaller)

En 2021, la contienda electoral intermedia de la administración del gobierno encabezado por el tabasqueño, estarán en pugna electoral 15 gobiernos estatales y 29 congresos locales y la renovación completa de la Cámara de Diputados.

Entonces, ponderando las estimaciones de Massive Caller y los comicios que están en riesgo de perder Morena, Calderón Hinojosa argumentó que López Obrador utiliza el aparato judicial del Estado con fines electorales.

Cabe recordar que AMLO dijo durante la conferencia matutina de este lunes 10 de agosto que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por ser un narcoestado. Esto ante los avances que se han hecho de carácter público en los casos contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, miembros destacados en materia de seguridad durante el periodo calderonista, en la corte federal de Estados Unidos.

Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia

Sin embargo, el miércoles 12, el presidente se desdijo y aseguró que la declaración anterior no fue reflexionada profundamente.

Entonces, se me salió así lo del narcoestado porque, en efecto, escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar de un narcoestado

A pesar de la aclaración, AMLO no perdió la oportunidad para señalar la responsabilidad histórica, moral y política de Felipe Calderón con la llamada guerra contra el narco, misma que inició en 2006 con el inicio de su administración.

