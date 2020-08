“Fue algo gravísimo”: López Obrador aseguró que con García Luna la Seguridad Pública estuvo al servicio de la delincuencia

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló nuevamente del proceso judicial que se está llevando en Estados Unidos contra el que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso en Nueva York acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

López Obrador pidió que se ventilara todo respecto al tema, de la misma manera en que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; pues consideró que la transparencia en ambos casos ayudaría mucho a desterrar la corrupción del país.

“Ya dejar las filtraciones y los linchamientos políticos, actuar con responsabilidad, con seriedad. Y yo estoy seguro que si se actúa de esa manera se va a contribuir mucho en la lucha contra la corrupción en México para desterrar la corrupción en México, es el momento, tanto este asunto como el que se está ventilando en Estados Unidos con García Luna, que ese es un asunto también delicadísimo.

No se puede volver a presentar algo así, que los responsables de la seguridad pública estén al servicio de la delincuencia, fue algo gravísimo, el gobierno al servicio de la delincuencia. Entonces, eso también debe atenderse de la misma manera”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador habló hace unos días sobre el narcoestado en la administración de Felipe Calderón, y se refirió al caso de Genaro García Luna, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa durante su gestión a cambio de dinero.

“Empezaron a hablar del narcoestado, y yo no creía eso, no le daba entrada, pensaba: están volando, es desproporcionado. No, no es así. Son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, ¿pero narcoestado? ya son palabras mayores, pero antier me salió.

¿Por qué no?, si el que estaba a cargo de la Seguridad al final le servía a una de las bandas, es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República, porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón, y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico... y empieza uno a recordar de cómo ajustician a este señor Beltrán Leyva en Morelos, de cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares, todo un montaje, entonces qué es eso , eso no es un asunto normal”, explicó López Obrador.

El presidente de México afirmó este lunes que el Caso Lozoya es un asunto de Estado, por lo que enlistó tres razones para considerarlo de interés público, y dijo que lo único que pide es que se informe al pueblo y no se oculte nada.

“Yo lo único que pido es que se informe al pueblo, que no se oculte nada, y al final si es necesario, que se consulte al pueblo sobre el posible juicio a expresidentes, pero es histórico lo que estamos viviendo”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró su confianza en el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y solicitó, respetuosamente, que se conozca toda la verdad, que se llame a declarar a involucrados, una consulta ciudadana sobre juicios a ex presidentes, recuperar lo robado y evitar linchamientos políticos.

“Sostengo tres cosas, con todo respeto a la FGR y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza al fiscal general, al presidente de la Suprema Corte, pero quiero sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes”, señaló.

Pidió incluso que se vea en redes sociales y la televisión “el vídeo que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía” y que exhibiría la red de sobornos en las altas esferas del poder durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad. Sí hay que guardar los requisitos del debido proceso pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional, se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya; no sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía o la instancia correspondiente del poder judicial informara sobre esta denuncia, desde luego con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos que se pueda ver en redes sociales, la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la FGR, conocer todo porque esto es sano, ayuda a purificar la vida pública”, enfatizó el presidente López Obrador.

