“No son conductores de TV”: López Obrador aseguró que las clases a distancia estarán a cargo de maestros

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró este lunes que no serán conductores de televisión los que den clases a los alumnos, sino maestros; luego de la polémica que se desató con el acuerdo que el gobierno mexicano estableció con televisoras, para empezar el próximo ciclo escolar a distancia.

“Vamos a regresar a clases el día 24, es muy importante que se busque el regreso a la normalidad, que se busque que los niños los adolescentes tengan oportunidad de de aprender, y en este sentido es un avance que podamos hacerlo de manera masiva, con las televisoras que tienen alcance nacional...

Van a poner al servicio de este plan educativo, cada empresa, un canal completo de televisión todo esto yo creo que ya lo ha estado explicando Esteban (Moctezuma Barragán), pero es importante que se sepa, ya existe incluso el programa, las materias, los canales que corresponde a cada grado.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Sobre los contenidos, porque también hay polémica en ese sentido, pues son los contenidos de los libros de texto, las materias de los contenidos de texto. Acerca de los maestros, no son conductores de televisión, porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones, además dar clases es algo especializado, no es como ser presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra, entonces quienes van a dar clases son maestras y maestros”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...