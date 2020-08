El día que “El Mencho” secuestró a los “Chapitos” : hace cuatro años se pudo desatar la más sangrienta de las guerras entre cárteles

En la guerra contra Los Chapitos, Los Dámasos contrataron un brazo armado de la misma organización criminal, llamada Los 28 para que los quitara del camino, sin embargo, los sicarios no pudieron concretar la tarea, y con la detención de sus jefes y las pugnas al interior del cártel, la célula se desintegró.

El 15 de agosto de 2016 sucedió lo que pudo haber desatado la peor de las guerras entre los cárteles de la droga: un comando secuestró a un grupo de comensales que había acudido al restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, a celebrar un cumpleaños.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Iván Archivaldo Guzmán, hijos de “El Chapo” Guzmán y otras 18 personas celebraban aparentemente el cumpleaños de este último, cuando un comando entró al establecimiento, separó a las mujeres y se llevó a seis hombres, entre ellos, los dos chapitos -como se les conoce a los hermanos.

Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, "Los Chapitos" (Foto: archivo)

En el video de las cámaras de seguridad del restaurante se observa cómo sicarios someten a Iván y a Jesús Alfredo, los golpean con armas y luego los sacan del lugar.

El Mencho había advertido a los hijos de Guzmán Loera que no se acercaran a la plaza, pero decidieron celebrar en Puerto Vallarta el cumpleaños de uno de ellos en compañía de amigos y sicarios.

En una entrevista de 2018 al semanario belga Knack, Iván se negó a aclarar quién los había secuestrado. “No mencionaré nombre. La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Afortunadamente las personas que me secuestraron me perdonaron la vida. Esta es la única razón por la que todavía estoy con mi familia y amigos”, relató.

Iván Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, estaría disputando el poder a su tío.

El lugar estaba resguardado por al menos 16 escoltas de los herederos Guzmán, pero fueron superados en número por los rivales, que eran aproximadamente unos 50 hombres.

En ese momento, el CJNG no solamente le disputada plazas al de Sinaloa, sino que al interior del cártel fundado por el Chapo Guzmán había una disputa con el grupo de “Los Dámasos”, encabezado por Dámaso López Núñez “El Licenciado” y su hijo, Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, que había iniciado una batalla para quitar el mando a Ismael “El Mayo” Zambada y a los chapitos.

La traición al “Chapo”: le encargó a sus hijos, pero “El Licenciado” los intentó matar

Guzmán Loera habría escrito una carta a su compadre Dámaso López Núñez, apodado “El Licenciado”, en la que el capo le encarga a sus hijos. No se sabe en qué fecha fue escrita, aunque diferentes hechos sugieren que ocurrió en 2017.

Damaso López, "El Licenciado", tras su detención

La carta decía:"Hay le encargo que caminen muy de acuerdo para todo usted y mis cuatro hijos, pongan contadores en todo el Estado y que se pague a los muchachos y viudas de ahí y lo que quede por mes mitad para usted y mitad para ellos cuatro".

Sin embargo en febrero de 2017 salió a la luz una carta supuestamente escrita por los hijos del capo, quienes sufrieron una emboscada por parte de Dámaso López Jr. y su padre, “El Licenciado”, según acusaron.

Esta situación fue informada por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, en una supuesta carta escrita por ellos, enviada a algunos medios de comunicación.

En dicho texto se reveló la traición de Dámaso López Núñez, quien fue hombre de confianza de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y el principal orquestador de su primer escape de prisión en 2001, cuando el "Licenciado" era Subdirector del penal.

De acuerdo con el manuscrito, los Guzmán fueron citados por Dámaso López a una junta el día 4 de febrero de 2017, a la cual también acudiría Ismael "El Mayo" Zambada, el otro gran líder del Cártel de Sinaloa que también es buscado por las autoridades.

El restaurante en Puerto Vallarta donde fueron secuestrados los chapitos (Foto: EFE)

La reunión tenía el objetivo de hablar sobre las pruebas de que López fue quién ordenó el secuestro uno de los hijos del "Chapo", en agosto de 2016 en un restaurante de Puerto Vallarta.

Al llegar al sitio acordado para la cita, Zambada y la familia Guzmán “se dan cuenta que no se encuentra Dámaso López”, relata la carta.

En ese momento "comienzan las confusiones y comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muerto al instante en el lugar". Al darse cuenta de que se trata de una emboscada, Zambada y los Guzmán huyen corriendo del lugar.

Los hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán desafiaron las advertencias del CJNG (Foto: archivo)

Al llegar al sitio acordado para la cita, Zambada y la familia Guzmán "se dan cuenta que no se encuentra Dámaso López", relata la carta.

Durante la huida, se encuentran a "gente armada a las órdenes de Dámaso López" que los ataca nuevamente. Los hijos del "Chapo" se lanzan "al monte" sin tener noción de dónde se encontraban y recorren varios kilómetros hasta llegar a un pueblo donde son auxiliados, "ya que se encontraban heridos".

José Refugio, abogado de el Chapo Guzmán, confirmó a la prensa local en ese entonces que la carta provenía de los hijos.

A nombre del Mencho, el CJNG dirigió un mensaje a "El Abuelo" y prometió doblar los sobornos a la Guardia Nacional (Foto: Captura de pantalla)

“Yo tuve conocimiento de esto, sé de esa carta, y sé que esa carta la hicieron, pero no llegó por mi conducto”, declaró a Radio Fórmula en ese tiempo.

Ahora que El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y en medio del reacomodo de cárteles, desde 2019 Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría reintegrado y contratado a Los 28 para realizar la misma tarea.

Desde entonces, el grupo de sicarios tiene la tarea de quitar del panorama a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, los herederos del cártel de Sinaloa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La Guerra por Navolato: una lucha entre los hijos del Chapo Guzmán y los herederos del Señor de los Cielos

“El Chapo” Guzmán en Puente Grande: baño turco, visita conyugal y dos guardias

Retrato de familia: la foto desconocida de la madre del Chapo Guzmán con las gemelas de Emma Coronel