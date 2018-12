López Obrador, junto a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y miembros de todo el espectro político mexicano, mostraron su pesar ante la tragedia y no trajeron a cuenta las diferencias que tuvieron como Moreno Valle y Alonso, en vida. Incluso Miguel Barbosa, ex contrincante de la gobernadora en las pasadas elecciones, se dijo apenado por la circunstancia.