López-Gatell señaló que la vacuna rusa contra el coronavirus no es confiable y no debería ser usada

El subsecretario señaló que la vacuna rusa le causó una gran sorpresa ya que ni siquiera figuraba en la lista de los laboratorios más cercanos a la etapa final de las investigaciones (Foto: EFE/Presidencia)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo estar sorprendido ante la noticia de que Rusia tiene lista la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), puesto que ni siquiera figuraba en la lista de los países o farmacéuticas que estuvieran ensayando la Fase 3 de efectividad.

“Nos ha sorprendido, sorprendió a la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la Fase 3”, señaló esta tarde desde la conferencia vespertina en Palacio Nacional.

“Definitivamente y esto lo quiero dejar muy claro, NO se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3, no se puede, no se debe por razones bioéticas de seguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera, entonces estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”, detalló el funcionario.

Esto luego de que Rusia informara sobre su vacuna este martes, la cual, sería la primera en mostrar un 100% de efectividad ante el virus SARS-CoV-2 en el mundo.

Un científico prepara muestras durante una investigación en Rusia de la vacuna contra el COVID-19 (Foto: REUTERS/Anton Vaganov)

No obstante, los expertos, como la propia OMS han mostrado escepticismo, puesto que, previo a anunciar la vacuna, ésta debe pasar por varios estándares de calidad. Además de mostrar sus efectos de inmunidad, no debe provocar efectos secundarios en las personas.

“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas.

Además, López-Gatell recordó que las farmacéuticas tienen intereses comerciales tras las investigaciones de la vacuna, y que todo es parte de la especulación comercial.

“No olvidemos que las vacunas también son empresas comerciales, no hay vacunas o compañías que lo están haciendo por filantropía y parte de la especulación comercial va a ser el anunciar que ya casi está la vacuna, eso lleva a que aumenten los costos de las acciones de las compañías privadas, haya mayores ganancias”, apuntó.

Rusos prueban la vacuna contra el coronavirus (Foto; Especial)

“Así es como funciona en el mundo contemporáneo, en el mundo global la producción de insumos para la salud, incluidas las vacunas”.

López-Gatell aseguró que “este fenómeno va a estar ocurriendo”, que habrá laboratorios o países que aseguren tener la vacuna y será necesario tener reservas ante ello, por lo menos hasta que demuestren que han pasado todas las fases de investigación clínicas necesarias.

¿Cuáles son las fases que deben pasar las farmaceúticas antes de anunciar su vacuna?

El subsecretario detalló que las investigaciones para llegar a una vacuna son largas y deben de pasar por varios procedimientos, los cuales se dividen en tres grandes bloques.

Detalló que la primera Fase es la preclínica, en esta investigación no intervienen pruebas con humanos, pues empiezan desde moléculas, matraces y pipetas y todo tipo de biología molecular.

La vacuna antes debe de mostrar su efectividad y pasar por los estándares internacionales de calidad (Foto: EFE/Antonio Lacerda)

Señaló que algunas de estas pueden hacer pruebas en animales, pues se sabe que algunos han realizado experimentos en macacos.

“La Fase 1 está orientada a probar la seguridad, en primer lugar y en segundo lugar la posible eficacia a través de un indicador indirecto, por ejemplo el desarrollo de anticuerpos o la proliferación de ciertas células del sistema inmune. Y en general en la Fase 1 hay 10, 12, decenas, pequeñas decenas de personas.

La Fase 2 es para verificar el componente de seguridad y se hace con algunas más personas, centenas quizá de personas y ver otros indicadores de eficacia.

Finalmente la Fase 3 , generalmente son miles de personas o decenas de miles, 20, 30 mil personas, se sigue evaluando la seguridad pero ahora importa ver la eficacia, la posibilidad de que cause un beneficio buscado, pero ya con el desenlace de interés, que en este caso es protección contra la enfermedad o atenuación de la expresión clínica de la enfermedad, o prevención de la hospitalización o prevención de la mortalidad”, explicó López-Gatell.

Detalló que hasta este momento se sabe que 9 ensayos están cercanos a alcanzar la última fase de la investigación, sin embargo, entre ellas no figuraba la de Rusia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus en México: suman 53,929 muertos y 492,522 contagios

En esta fecha llegaría la vacuna contra el coronavirus a México

Vacuna contra el coronavirus: México tendrá acceso seguro, dijo López-Gatell

Vacuna coronavirus: México está en la iniciativa COVAX de para adquirir la cura