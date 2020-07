Murió en México el primer paciente diagnosticado con dengue y COVID-19 simultáneos

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la muerte de una persona por dengue y coronavirus (Foto: Europa Press)

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) confirmó este jueves la muerte de una persona que padecía las enfermedad de coronavirus y dengue simultáneamente; se trata de un hombre de 44 años, vecino de El Salto, quien fue hospitalizado con diagnóstico de dengue grave y COVID-19. Este paciente, además, padecía diabetes.

Su deceso forma parte de la estadística que contempla 1,267 defunciones por coronavirus en Jalisco, hasta el 30 de julio.

Como parte del seguimiento realizado por el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, se procedió a la búsqueda intencionada de casos, identificando así, 636 contagios sospechosos para el diagnóstico de dengue y COVID-19.

Del total, únicamente se detectaron cinco pacientes positivos a las pruebas de laboratorio para ambas enfermedades, entre los cuales se encuentra el deceso registrado “confirmando así la coinfección por dengue y COVID-19”, señala el documento.

Los pacientes detectados con COVID-19 y dengue son cinco varones de entre siete y 52 años de edad (Foto: EFE)

Las características de los afectados son varones, de entre siete y 52 años de edad que residen en los municipios de Jocotepec, Poncitlán, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara. De acuerdo con la información referida en un comunicado de prensa, el primer caso se registró en junio y los otros cuatro en julio.

Conforme al orden de presentación, se determinó que el primer paciente en identificar síntomas fue un varón de siete años residente del municipio de Jocoyotepec, quien ya fue dado de alta. El segundo caso corresponde al hombre que pedió la vida por tales padecimientos.

Asimismo, se detectaron ambas enfermedades en un joven de 29 años, residente del municipio de Poncitlán, quien no requirió hospitalización y se le dio manejo ambulatorio. Como cuarto caso se identificó en un varón de 52 años, vecino de San Pedro Tlaquepaque, con diagnóstico de dengue no grave y, posteriormente, de COVID-19, quien no requirió hospitalización, por lo que se encuentra recuperándose en casa.

Por último, un hombre de 38 años, residente de Guadalajara, fue identificado portador de dengue no grave y COVID-19, y quien también se recuperó de manera ambulatoria.

Los síntomas de coronavirus y dengue pueden llegar a confundirse debido a su similitud (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

La SSJ informó que los cuarto pacientes se encuentran fuera de peligro. No obstante, atendiendo a los lineamientos, la dependencia sanitaria de Jalisco enviará a la Secretaría de Salud federal (SSa) el expediente de las personas que fueron diagnosticados con dengue y COVID-19 de manera simultánea.

“Cabe destacar que cuatro de los pacientes están ya fuera de peligro y que, siguiendo los lineamientos, la SSJ enviará a la autoridad federal el expediente de los pacientes con diagnóstico de dengue más COVID-19, lo anterior para documentar y validar toda la información de los casos, dada la relevancia epidemiológica actual”, explica el comunicado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal (SSa), en México se registraron 416,179 casos positivos acumulados y 46,000 defunciones. Para Jalisco, las cifras se ubicaron en 12,819 contagios, de los cuales, 1,267 son los pacientes que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Hasta este jueves 30 de julio, se registraron en Jalisco 12,819 contagios, de los cuales, 1,267 son los pacientes que presentaron síntomas en los últimos 14 días (Foto: EFE)

El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, comunicó a través de un video que esta semana en Jalisco no habrá ningún paro de actividades, pues a pesar de que la entidad se encuentra muy cercana al límite, todavía se puede evitar el botón de emergencia.

De acuerdo con lo definido por la administración estatal, el botón de emergencia es un mecanismo que rige la reapertura de actividades en Jalisco, y está acotado por dos indicadores: el de ocupación hospitalaria y la tasa de incidencia semanal por cada millón de habitantes.

“No habrá ningún paro de actividades. Estamos muy cerca del límite, pero todavía podemos evitar el botón de emergencia. El domingo revisaremos cómo evolucionan los indicadores y los mantendré informados. Escucha con atención y comparte este mensaje.”, escribió Alfaro Ramírez en su cuenta de Twitter.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Secretaría de Salud de Jalisco identificó los primeros casos simultáneos de COVID-19 y dengue

Identifica las similitudes y diferencias entre coronavirus y dengue

Coronavirus en México: suman 46,000 muertos y 416,179 contagios