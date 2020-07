Secretaría de Salud de Jalisco identificó los primeros casos simultáneos de COVID-19 y dengue

Los pacientes detectados con COVID-19 y dengue son cinco varones de entre siete y 52 años de edad (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud del estado de Jalisco (SSJ) identificó las primeras personas afectadas por la infección de dengue y coronavirus de manera simultánea en cinco residentes de la entidad, sin relación entre sí.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia dio a conocer que el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica realizó la búsqueda intencionada de casos, identificando así, 636 casos sospechosos para el diagnóstico de dengue y COVID-19.

Del total, únicamente se detectaron cinco pacientes positivos a las pruebas de laboratorio para ambas enfermedades, “confirmando así la coinfección por dengue y COVID-19.” , señala el documento.

Las características de los afectados son varones, de entre siete y 52 años de edad que residen en los municipios de Jocotepec, Poncitlán, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara. De acuerdo con la información, el primer caso se registró en junio y los otros cuatro en julio.

De los cinco infectados con COVID-19 y dengue, se está investigando la muerte de uno de ellos (Foto: EFE)

Además, se informó que dos pacientes requirieron hospitalización y los tres restantes se están recuperando en su domicilio. Entre los cinco infectados se está investigando la muerte de uno de ellos. Conforme al orden de presentación, se determinó que el primer paciente en identificar síntomas fue un varón de siete años residente del municipio de Jocoyotepec, quien ya fue dado de alta.

El segundo caso corresponde a un hombre de 44 años, vecino de El Salto, quien fue hospitalizado con diagnóstico de dengue grave y COVID-19. Este paciente, además, padecía diabetes. Su deceso forma parte de la estadística que contempla 1,465 defunciones por coronavirus en Jalisco, hasta el 28 de julio.

Asimismo, se detectaron ambas enfermedades en un joven de 29 años, residente del municipio de Poncitlán, quien no requirió hospitalización y se le dio manejo ambulatorio. Como cuarto caso se identificó en un varón de 52 años, vecino de San Pedro Tlaquepaque, con diagnóstico de dengue no grave y, posteriormente, de COVID-19, quien no requirió hospitalización, por lo que se encuentra recuperándose en casa.

Por último, un hombre de 38 años, residente de Guadalajara, fue identificado portador de dengue no grave y COVID-19, y quien también se recuperó de manera ambulatoria.

Los síntomas de coronavirus y dengue pueden llegar a confundirse debido a su similitud (Foto: Shutterstock)

La SSJ informó que los cuarto pacientes se encuentran fuera de peligro. No obstante, atendiendo a los lineamientos, la dependencia sanitaria de Jalisco enviará a la Secretaría de Salud federal (SSa) el expediente de las personas que fueron diagnosticados con dengue y COVID-19 de manera simultánea.

“Cabe destacar que cuatro de los pacientes están ya fuera de peligro y que, siguiendo los lineamientos, la SSJ enviará a la autoridad federal el expediente de los pacientes con diagnóstico de dengue más COVID-19, lo anterior para documentar y validar toda la información de los casos, dada la relevancia epidemiológica actual.”, explica el comunicado.

En tanto, hasta este miércoles 29 de julio, se registraron en México 45,361 decesos y 408,449 casos confirmados acumulados de COVID-19. Para Jalisco, las cifras se ubicaron en 12,568 y 1,478, respectivamente. En dicha entidad se detectaron 1,241 pacientes que reportaron síntomas en los últimos 14 días, del total 29,631 casos identificados a nivel nacional.

Hasta este miércoles 29 de julio, se registraron en México 45,361 decesos y 408,449 casos confirmados acumulados de COVID-19 (Foto: Reuters)

Cómo diferenciar los síntomas de dengue y coronavirus

Las personas que contraigan cualquiera de las dos enfermedades podrían presentar fiebre, cansancio, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, dolor de huesos y malestar general.

Por otra parte, dolor de garganta, tos seca, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del gusto, pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse son síntomas que presentarán las personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras que propios del dengue son el dolor de ojos, náuseas, insomnio, prurito (comezón), falta de apetito, dolor abdominal, vómito, y en casos graves hemorragia, convulsiones a causa de la fiebre y deshidratación severa.

