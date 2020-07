El exorbitante daño de Emilio Lozoya a Pemex: detectan irregularidades por más de 23,520 millones de pesos

El ex director de Pemex está acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa (Foto: Cuartoscuro)

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta cargos los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Él ocupó el cargo como director de la petrolera mexicana del 2012 al 2016, periodo en el que generó un desfalco de más de 23,529 millones de pesos en las finanzas en la empresa y seis filiales, resultado de 111 presuntos actos de corrupción, malos manejos y posibles desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con información del portal Animal Político.

Hasta ahora, el destino de los recursos no se ha aclarado y tampoco existe una investigación al respecto.

Cabe señalar que los malos manejos que existieron en la empresa petrolera fueron detectados por la ASF a través de auditorías financieras y forenses, en las que detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos en Pemex y seis de las subsidiarias, del 2013 al 2016, por un monto de 23,529 millones de pesos.

Son recursos que no se ejercieron y que no fueron devueltos, además, incluye pagos a obras que no se concluyeron o no se realizaron, inversión en bienes con precios superiores a los que se ofertan en el mercado o con avalúos injustificados, también existen transferencia sin justificación.

El mayor desfalco de dinero está en la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), por 17,537 millones de pesos, posteriormente están los recursos manejados entre Pemex y P.M.I. Comercio Internacional, por 3,980 millones de pesos, detalla el portal de noticias.

También se detectaron anomalías en la Pemex Transformación Industrial, con 1,400 millones de pesos, de los que se desconoce en qué fueron ocupados, además de 416 millones de pesos que posiblemente fueron desviados desde las oficinas de la compañía petrolera. Las irregularidades también se detectaron en Pemex Fertilizantes, Pemex Logística y Pemex Refinación.

Es dinero del que no se ha aclarado qué sucedió y tendría que ser devuelto, ninguna de las situaciones se ha realizado, lo cual significa un posible fraude al erario y, de confirmarse, serían diversos los delitos federales cometidos.

La ASF sólo ha hecho una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que se relaciones con el posible quebranto de más de 3,500 millones de pesos que dejó la inversión en el complejo Agronitrogenados, en el cual está involucrado P.M.I. Internacional.

Fue en el 2013 que el ex director de la petrolera mexicana promovió la compra de la planta fertilizantes a Altos Hornos de México, la transacción se realizó a un sobreprecio de USD 500 millones cuando el valor aproximado era de entre USD 50 y 240 millones.

Otra de las investigaciones que realiza la FGR en contra del ex funcionario está relacionada con sobornos que recibió, por USD 4 millones, para que Pemex concluye el acuerdo, hechos por los cuales fue detenido y extraditado a México.

En el caso del dinero mal invertido y/o un posible desvío que detectó la ASF es información que continúa en integración. La Auditoría Superior de la Federación indicó a dicho medio que realizan dictámenes técnicos para el resto de las irregularidades y poder presentar nuevas denuncias en los próximos meses.

En tanto, de acuerdo con expertos en el tema consultados por Animal Político que el hecho de que el ex funcionario esté detenido y busque un acuerdo con la FGR al aportar información, no es una garantía para que para que se repare el daño a la compañía.

