El duro mensaje de López-Gatell contra el consumo de refresco: “¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?

(Foto: Cortesía Presidencia)

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que es necesario dejar el consumo de refrescos y otros productos industrializados, particularmente las personas que tienen COVID-19.

Durante su visita al municipio de Berriozábal, en el estado de Chiapas, explicó que es necesario que se tenga una buena alimentación para hacer frente a dicha enfermedad, y se fortalezca la salud de los mexicanos.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, recalcó López-Gatell.

(Foto: Cortesía Presidencia)

El funcionario de Salud aseguró que “si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen en la televisión”, la salud de los mexicanos sería distinta.

“La salud que tiene México sería distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio, como si fuera la felicidad. Les llaman jugos a los que están embotellados, pero no son jugos, es pintura con azúcar”, dijo.

López- Gatell anunció la puesta en marcha de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas, y destacó que las “enfermedades silenciosas” como la hipertensión, la obesidad o la diabetes, pueden complicar la situación de los pacientes con COVID-19.

“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas”, señaló.

FOTO: PAULINA NEGRETE /CUARTOSCURO

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud ha enfatizado durante sus conferencias diarias la comorbilidad que existe a causa de enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otros, todos estos a causa de la mala alimentación.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México 8.7 millones de personas sufren diabetes. Además se estima que alrededor de 12 millones de personas padecen la enfermedad sin saberlo, pues no han sido diagnosticados.

Estos datos colocan al país en el puesto noveno en casos de diabetes a nivel mundial, explicó el académico de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adolfo Andrade Cetto. El experto confirmó que la cifra total crecerá para 2025, año en el que México ocupará el séptimo lugar mundial en diabetes.

En reportes iniciales sobre el impacto del COVID-19 se ha identificado una mayor mortalidad en personas que presentan mayor edad y en aquellos con enfermedades crónico-degenerativas previamente establecidas.

En un análisis de 1099 pacientes la mortalidad por COVID-19 en pacientes sin comorbilidades fue de 1.4%, comparado con pacientes con distintas comorbilidades: con enfermedades cardiovasculares (10.5%), con diabetes (7.3%) e hipertensión (6.3%).

Estas condiciones comparten mecanismos fisiopatológicos, y se presentan en su mayoría en pacientes de edad avanzada.

Por ello, se debe tener especial atención y esfuerzo para proteger o reducir la transmisión en poblaciones susceptibles.Diabetes y COVID-19.

Desde hace más de 2 décadas, se ha descrito que el paciente con diabetes presenta varios trastornos de la inmunidad, sobretodo cuando hay descontrol glucémico crónico y deterioro celular generalizado.

Por otro lado, algunos microorganismos se vuelven más virulentos en un entorno con alto contenido de glucosa y hay reportes sobre una mayor adherencia de los microorganismos a las células de pacientes con diabetes en comparación con las células de personas sin diabetes.

