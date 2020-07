Senado pidió a Jaime Bonilla que se disculpe por “violencia política” pero el gobernador de Baja California se negó

Jaime Bonilla y Zulema Adams se han enfrascado en una discusión: la alcaldesa asegura que el gobernador la amenazó (Foto: Cuartoscuro/ Twitter @adams_zulema)

El Senado mexicano le pidió este martes al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se disculpara públicamente por sus declaraciones contra Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, del mismo partido, al tratarse de “violencia política”. Sin embargo, el mandatario estatal descartó el pedido al señalar que sus comentarios no fueron sexistas.

Los legisladores que integran la Comisión para la igualdad de género de la Cámara Alta expresó su preocupación sobre las denuncias públicas que ha formulado la alcaldesa Adams, además de las expresiones públicas formuladas por el gobernador del estado, que pueden constituir violencia política contra las mujeres por razón de género por tratarse de expresiones estereotipadas”, indicaron en un comunicado.

“Por ello, exhortamos al titular del Poder Ejecutivo de Baja California a pronunciar una disculpa pública por las declaraciones realizadas en contra de la alcaldesa, Zulema Adams, y a las autoridades del gobierno de Baja California a evitar el uso de expresiones discriminatorias, prejuiciosas o estereotipadas y a conducirse en el debate público respetando en todo momento el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, añadieron.

El comunicado de la Comisión de Igualdad del Senado, que le pidió a Bonilla que se disculpara sobre sus dichos sobre Adams (Foto: Especial)

Bonilla había expresado durante uno de sus característicos informes a la ciudadanía, que realiza con videos emitidos en vivo en redes sociales, que Adams, quien lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), que la inconformidad de la ciudadanía se debía a que no realizaba su trabajo por estar en el “salón de belleza”.

“Ha habido mucha inconformidad de la ciudadanía en la manera que se la ha tratado. Aquí, en el estado de Baja California, no hay vacas sagradas, nada, porque me la paso en el salón de belleza, dándome manicure, no atiendes a la ciudadanía, que esa ha sido la queja que hemos tenido nosotros”, aseguró el gobernador.

Sobre estas declaraciones, el Senado federal expresó su desaprobación y preocupación “por la utilización de comentarios sexistas que reproducen estereotipos de género usados como una forma inaceptable de descalificar el trabajo de Adams al frente de la alcaldía de Tecate”.

La alcaldesa de Tecate realizó su denuncia en la FGR acompañado de su compañeras de Morena, incluida la senadora Citlali Hernández (Foto: Twitter @adams_zulema)

El debate debe circunscribirse en todo momento en el marco del respeto a la integridad, la vida privada, la imagen propia y los derechos humanos de las y los servidores públicos, evitando en todo momento incluir estereotipos, expresiones discriminatorias o que atenten contra la dignidad de las personas

Adams, además de denunciar ante la FGR, envió un escrito al presidente López Obrador, y al dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para denunciar precisamente el acoso de Bonilla a través de su equipo de gobierno, de acuerdo con el testimonio de la alcaldesa.

“Sobre las denuncias de actos de presión, intimidación o coacción que ha expresado la alcaldesa por parte de algunas autoridades estatales, éstas deberán ser investigadas por las autoridades competentes quienes determinarán en su momento, si existe algún tipo de responsabilidad legal”, indicaron los 12 senadores de la Comisión mencionada, que incluye legisladores tanto de Morena como de la oposición.

Por su parte, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, aseguró también este martes que es indispensable garantizar los derechos políticos de las mujeres, sobre todo de cara a las elecciones intermedias de 2021, en un foro a distancia sobre paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Bonilla redobló su apuesta contra Adams y aseguró que sus críticas no son sexistas (Foto: Cuartoscuro)

Expresó que las mujeres de este país demandan “cambios profundos a nivel jurídico, político y social”. En este sentido, afirmó que en el Senado estarán pendientes para que en los reglamentos y lineamientos que emitan las autoridades sean consistentes con las reformas de paridad y de violencia política de género.

Sin embargo, Bonilla redobló su apuesta horas después del exhorto del Senado este martes. Sobre Tecate, donde gobierna Adams, declaró que era una “ciudad completamente en la anarquía”. “Eso no tiene nada de sexista, ese problema de género no es de género, simplemente no trabaja, no está para hacer su trabajo”, dijo.

Sobre las posibles disculpas, indicó que “no es posible eso nunca a pasar”, porque en su opinión no hubo tal ofensa. “Se la ha pasado haciendo giras de promoción personal y tratando de hacerse la víctima. Aquí en Baja California no hay vacas sagradas”, reiteró.

Adams calificó esta polémica como “una de las luchas más grandes” de su vida. “No dejaré violentar mis convicciones por intimidaciones de unos cuantos, saludos y gracias por el apoyo”, escribió en redes sociales.

