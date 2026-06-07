Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)

El empate entre Sudáfrica y Jamaica en el Estadio Hidalgo dejó a los aficionados con expectativas renovadas para el siguiente desafío de la selección africana. En la segunda mitad, Lyle Foster y Dwayne Atkinson marcaron los tantos que sellaron el resultado, en un encuentro que sirvió como antesala para uno de los duelos más esperados del calendario mundialista.

La selección de los Bafana Bafana continúa su ciclo de preparación en su campamento base en Pachuca, México, desde su llegada esta semana. El plantel afronta jornadas de entrenamiento intensivo, con la mirada puesta en su próximo compromiso ante el coanfitrión del torneo, México, el jueves 11 de junio, en el histórico Estadio Ciudad de México.

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La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)

Rudolph Speid y su pronóstico para el partido inaugural entre México y Sudáfrica

En este contexto, el técnico jamaicano Rudolph Speid prevé un partido inaugural de máxima intensidad entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Consideró que el equipo africano no mostró su máximo esfuerzo en partidos previos, ya que los jugadores buscan evitar lesiones y convencer al entrenador para asegurar su lugar en el once titular.

Speid estimó que, ante 123,000 aficionados mexicanos en el Azteca, la selección local ejercerá una presión alta desde el inicio del encuentro, con una intensidad marcada durante la primera mitad que podría ir disminuyendo conforme avance el partido.

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“En lo que respecta a Sudáfrica, creo que estaban jugando con moderación, porque probablemente, ya sabes, los jugadores no quieren lesionarse y todos quieren impresionar al entrenador. No pensé que se esforzarían tanto como podrían haberlo hecho. Pero jugando contra México en el Estadio Azteca, habrá 123.000 mexicanos gritando ahí, se lo aseguro. Probablemente lo sobrecargarán, presionarán arriba, especialmente en la primera mitad. Presionarán muy arriba en la primera mitad, una presión implacable, pero claro, la presión disminuirá a medida que avance el partido.”

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - DR Congo v Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - March 31, 2026 Jamaica coach Rudolph Speid before the start of the match REUTERS/Henry Romero

¿Cómo llegarán el Tricolor y los Bafana Bafana?

El empate 1-1 frente a Jamaica, donde la selección sudafricana no logró mantener la ventaja inicial ante un rival con mayoría de futbolistas jóvenes, ha despertado incertidumbre sobre el rendimiento del equipo africano en la antesala de su duelo contra una selección mexicana fortalecida.

Calendario de México en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica | 11 de junio 2026 a las 13:00 horas | Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur | jueves 18 de junio a las 19:00 horas | Estadio Guadalajara

México vs República Checa | miércoles 24 de junio a las 19:00 horas | Estadio Ciudad de México

Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca (AP Foto/Moisés Castillo)

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras imponerse 5-1 a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, con goles de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, sumados a dos autogoles serbios. Este marcador positivo eleva la moral y refuerza la percepción de una ofensiva mexicana en buen momento, lo que anticipa una actitud dominante en el debut mundialista. Por el contrario, el cierre de preparación de Sudáfrica, bajo las órdenes de Hugo Broos, quedó marcado por la incapacidad para sostener la ventaja ante Jamaica, alimentando dudas sobre la solidez del plantel.

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Calendario de Sudáfrica en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica | 11 de junio 2026 a las 13:00 horas | Estadio Ciudad de México

Sudáfrica vs República Checa | jueves 18 de junio a las 10:00 horas | Estadio Mercedes-Benz

Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio a las 19:00 horas | Estadio Monterrey

La expectativa en torno al debut de México se centra en su capacidad para aprovechar el impulso de su última victoria y en la gestión de la presión local. Sudáfrica buscará corregir errores y demostrar que puede competir pese a las dudas generadas en su preparación.

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