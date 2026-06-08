Expo Michelada y Garnacha llegará a la CDMX para acompañar el mundial con clásicos antojitos: cuándo y dónde será

Si buscas plan para ver el Mundial con los mejores antojitos de la ciudad, este festival es la cita del verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Expo Michelada y Garnacha regresa al corazón de la Ciudad de México con micheladas de autor, garnachas callejeras, pantallas gigantes para el Mundial, zona gamer, música en vivo y un bazar de productores locales, todo por $30 pesos la entrada.

Si buscas plan para ver el Mundial con los mejores antojitos de la ciudad, este festival es la cita del verano. El Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco abre sus puertas para reunir en un solo espacio lo mejor de la cocina callejera capitalina con la fiesta del fútbol. No hay pretexto para quedarse en casa.

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Cuándo y dónde es la Expo Michelada y Garnacha 2026

El cartel promocional de la Micheladas Expo anuncia sus fechas del 4 y 5 de julio en el Centro de Convenciones Tlatelolco, invitando a disfrutar de coctelería y garnachas. (Redes sociales/Tianguis del Pulque y la Cerveza)

El festival se celebra el sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026, de 12:00 a 21:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, ubicado en Manuel González 171, colonia San Simón Tolnahuac, Alcaldía Cuauhtémoc.

La entrada cuesta $30 pesos por persona para ambas jornadas. El recinto tiene estacionamiento, aunque en eventos de alta asistencia tiende a saturarse; la alternativa más práctica es el Metro, estación Tlatelolco de la Línea 3, o el Metrobús de la Línea 3 en la parada del mismo nombre, ambos a unos minutos a pie de la sede.

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Micheladas clásicas, exóticas y todo lo que hay en medio

Los expositores de la Expo Micheladas, Coctelería y Garnachas compiten por presentar la creación más original del año. La oferta va desde las versiones clásicas con clamato, limón y sal hasta las “licuachelas” —servidas en vasos de licuadora de colores brillantes—, las “gomichelas” y preparaciones que incorporan carne seca, cueritos, camarones o fruta de temporada.

Para acompañar cada vaso, el paraíso de la garnacha ofrece tacos, quesadillas, sopes, huaraches y tlacoyos preparados al momento.

Con el Mundial como telón de fondo, los organizadores instalarán pantallas de alta definición para transmitir los partidos en vivo. El festival apuesta por convertirse en el punto de encuentro para quienes quieren ver el fútbol con una michelada en mano y un antojito en el otro.

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Zona gamer, bazar y música en vivo

La programación va más allá de la comida y la bebida. El recinto contará con una zona gamer donde los asistentes podrán participar en torneos de videojuegos y enfrentar retos a lo largo de la jornada.

Un bazar de comercio local completará el recorrido con artesanías, diseño, moda, bisutería y productos gastronómicos de productores independientes. Agrupaciones musicales tocarán en vivo durante la tarde para ambientar cada área del festival.

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El recinto tiene historia michelera, y la bebida también

La bebida que da nombre al evento tiene su propio origen disputado. La versión más citada la ubica en San Luis Potosí, en el Club Deportivo Potosino, donde un socio llamado Michel Ésper acostumbraba pedir su cerveza con hielo, limón, sal y popote en la década de los 70 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco no es ajeno a este tipo de celebraciones. En 2022, el mismo recinto albergó dos ediciones del Michelada Fest —en abril y en octubre—, cada una con más de 20 expositores, música en vivo con agrupaciones como la Sonora Dinamita y Zona Rica, y entradas desde $50 pesos, según reportaron Milenio, El Universal y Donde Ir. Fue el regreso del festival tras tres años de pausa por la pandemia.

La bebida que da nombre al evento tiene su propio origen disputado. La versión más citada la ubica en San Luis Potosí, en el Club Deportivo Potosino, donde un socio llamado Michel Ésper acostumbraba pedir su cerveza con hielo, limón, sal y popote en la década de los 70. Los demás socios comenzaron a pedir “la de Michel”, y de ahí, según recoge El Financiero y Animal Gourmet, derivó el término “michelada”.

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Otra teoría apunta al norte de México y a la influencia de la costumbre estadounidense de las chilled beers —cervezas bien frías—, cuya pronunciación en español habría derivado en “chelada” y, con el tiempo, en “michelada”. Una tercera hipótesis, más sencilla, propone que la palabra es simplemente la contracción popular de “mi chela helada”.

Lo que sí está documentado es su evolución. De la combinación original de limón y sal, la michelada incorporó clamato, salsas inglesas, chile en polvo y, en sus versiones más recientes, ingredientes como gomitas, cueritos, camarones y fruta. Esa misma creatividad es la que los expositores de la Expo Michelada y Garnacha 2026 llevarán al Centro de Convenciones de Tlatelolco el primer fin de semana de julio.

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